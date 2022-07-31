В Мелітополі українців змушують по кілька діб ночувати в полі: "Можуть пристрелити в посадці"

За словами Федорова, люди масово виїздять попри великі ризики. Наразі місто покинуло вже близько 60 % громадян.

Наразі єдиний шлях до Запоріжжя - через місто Василівка.

"Евакуація - це одна з нагальних проблем, яка сьогодні є. Це пов'язано з тим, що всі мешканці Донецької, Луганської, частини Запорізької та Херсонської області евакуюються лише через місто Василівка. Це єдиний шлях до Запоріжжя", - зазначив мер.

Наприклад, вчора (30 липня) там була величезна черга.

"Там надмасштабні черги, наприклад, вчора черга була з 800 автомобілів та 4 тисяч людей. Люди ночують в автівках 4-5 ночей. Немає змоги проїхати без черги ні дітям, ні літнім людям. Вороги лише можуть пристрелити в посадці, якщо хтось хоче без черги", - заявив він.

Мер додав, що з серпня окупанти вимагатимуть у мелітопольців спеціальні перепустки для виїзду з окупованої території.

Зараз же на пропускних пунктах у людей роблять копії паспортів.