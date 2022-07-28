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В Мелитополе оккупанты пытают людей, чтобы усилить давление перед "референдумом", - мэр

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Мелитополь, Четверг 28 июля 2022 13:33
В Мелитополе оккупанты пытают людей, чтобы усилить давление перед "референдумом", - мэр Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news zp)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области оккупанты похищают и пытают людей, готовясь к "референдуму". Россияне хотят усилить давление на жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова во время брифинга.

"Проходят массовые похищения людей, массовые пытки над украинцами и, как следствие, появляются видео похищенных людей, которые признаются в вещах, которых они точно не делали", - сказал мэр.

По его словам, официально подтверждена информация о 20 пленных, но эта цифра значительно уменьшена, потому что оккупанты угрожают семьям похищенных.

Также в Мелитополе все больше ощущается нехватка медикаментов, а передавать гуманитарную помощь становится сложнее. Российские военные на блокпостах похищают лекарства, либо нарушают температурный режим хранения.

Кроме того, оккупанты составляют списки местных жителей, которые имеют ценное имущество.

Напомним, по словам Федорова, оккупанты угрожают, что во время отступления подорвут инфраструктуру города.

Также стало известно, что россияне планируют депортировать мелитопольцев, если они откажутся участвовать в псевдореферендуме.

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