В Мелитополе украинцев заставляют сутками ночевать в поле: "Могут пристрелить в посадке"

Россияне продолжают издеваться над жителями оккупированного Мелитополя , заставляя людей ночевать в поле по несколько суток. А тех, кто хочет прорваться без очереди, могут запросто убить.

Об этом рассказал мэр города Иван Федоров во время телемарафона.

По словам Федорова, люди массово выезжают несмотря на большие риски. Сейчас город покинуло уже около 60% граждан.

Сейчас единственный путь в Запорожье - через город Васильевка.

"Эвакуация - это одна из насущных проблем, которая сегодня есть. Это связано с тем, что все жители Донецкой, Луганской, части Запорожской и Херсонской области эвакуируются только через город Васильевка. Это единственный путь в Запорожье", - отметил мэр.

Например, вчера (30 июля) там была огромная очередь.

"Там сверхмасштабные очереди, например, вчера очередь была из 800 автомобилей и 4 тысяч человек. Люди ночуют в автомобилях 4-5 ночей. Нет возможности проехать без очереди ни детям, ни пожилым людям. Враги могут пристрелить в посадке, если кто-то хочет без очереди", - заявил он.

Мэр добавил, что с августа оккупанты будут требовать у мелитопольцев специальные пропуска для выезда с оккупированной территории.

Сейчас же на пропускных пунктах у людей делают копии паспортов.