В Мелітополі українців змушують по кілька діб ночувати в полі: "Можуть пристрелити в посадці"

Росіяни продовжують знущатися з мешканців окупованого Мелітополя , примушуючи людей ночувати в полі по кілька діб. А тих, хто хоче прорватися без черги, можуть запросто вбити.

Про це розповів мер міста Іван Федоров під час телемарафону.

За словами Федорова, люди масово виїздять попри великі ризики. Наразі місто покинуло вже близько 60 % громадян.

Наразі єдиний шлях до Запоріжжя - через місто Василівка.

"Евакуація - це одна з нагальних проблем, яка сьогодні є. Це пов'язано з тим, що всі мешканці Донецької, Луганської, частини Запорізької та Херсонської області евакуюються лише через місто Василівка. Це єдиний шлях до Запоріжжя", - зазначив мер.

Наприклад, вчора (30 липня) там була величезна черга.

"Там надмасштабні черги, наприклад, вчора черга була з 800 автомобілів та 4 тисяч людей. Люди ночують в автівках 4-5 ночей. Немає змоги проїхати без черги ні дітям, ні літнім людям. Вороги лише можуть пристрелити в посадці, якщо хтось хоче без черги", - заявив він.

Мер додав, що з серпня окупанти вимагатимуть у мелітопольців спеціальні перепустки для виїзду з окупованої території.

Зараз же на пропускних пунктах у людей роблять копії паспортів.