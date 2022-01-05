В Киеве активизировались бесстрашные родители: они пускают на лед детей в +7 (фото)
В Киеве уже несколько дней наблюдается плюсовая температура от +4 до +7 градусов, но некоторых родителей это не смущает и они выводят своих детей на тонкий лед водоемов.
В нашем материале читайте, где в столице такое происходит, и почему взрослые не бояться за своих детей.
Так, например, 4 января в Голосеевском парке Киева сразу же несколько детей находились на озере, когда тает лед. Взрослые при этом находились на берегу.
В Голосеевском парке Киева взрослые не бояться за своих детей (фото: РБК-Украина)
На следующем фото вы можете увидеть, как на этом же озере сильно тает лед.
В Голосеевском парке столицы лед очень тонкий (фото: РБК-Украина)
А вот на Борщаговке мужчине можно смело дать статус "Отец года", ведь он не боится в плюсовую температуру перемещаться по озеру. Он везет ребенка на санках прямо по льду.
Родители-камикадзе также появились и в Оболонском районе столицы.
В Киеве на Оболони родители с детьми гуляют по озеру (фото: Киев Сейчас)
Признаки, по которым легко определить непрочность льда
Не ступайте на лед, если:
- Он по виду рыхлый и пористый, белого цвета.
- Если вода вытекает из лунок.
- Слышны характерные звуки треска и хлюпанья.
- Лед, припорошенный снегом, так же может быть опасным.
Чтобы безопасно перемещаться по льду, нужно обязательно брать с собой пешню - палку для пробивания льда с заостренным металлическим концом. Прежде, чем ступить, ставьте пешню. Если она с первого раза пробивает лед, идти туда нельзя.
Как мы ранее писали, под Житомиром парень провалился под лед.