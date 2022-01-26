В Мелитополе школьница сломала позвоночник во дворе школы: ей прописали мазь и отправили домой

Как это произошло

Так, 11-летнюю ученицу школы №15 зовут Анастасия. В пятницу, 14 января, вместе с мамой она шла на первый урок.

Отмечается, что в тот день выпал небольшой снег. Когда мама с дочкой зашли во двор школы, то Настя поскользнулась и упала на спину. У дочки после падения посинело лицо.

Также в этот момент на машине подъехала классная руководительница девочки и сразу отвезла ее в больницу.

Что сказали в больнице

В больнице Насти сделали рентген. Затем врач диагностировал у девушки ушиб и выписал мазь и посоветовал обратиться к хирургу.

Доверившись врачу, мама забрала Настю домой. После выходных она привезла дочь в лечебно-диагностический центр и уже там хирург сразу заподозрила у школьницы компрессионный перелом позвоночника. Также снимки МРТ подтвердили подозрение врача. К тому же оказалось, что у девушки компрессионный перелом пяти позвонков грудного отдела.

После этого хирург сказала, что девочку надо везти в Запорожскую областную больницу.

"Положите ее на заднее сиденье и везите", – сказала врач.

Мама не могла поверить, что ребенка со сломанным позвоночником надо везти в такой способ. Женщине сказали самой связаться с областной больницей и вызвать такси в Запорожье.

Отмечается, что помогла в результате заведующая подстанции скорой помощи. В частности, она выделила автомобиль для транспортировки Насти. Поэтому сейчас девушка проходит обследование.

Кто будет отвечать

В травме дочери Вероника Тарасова обвиняет руководство школы, которое не обеспечило безопасное перемещение детей по двору учебного заведения. Она отметила, что в тот день посыпали только лестницы.

К тому же в городском управлении образования по факту происшествия назначили проверку. А в отделе здравоохранения горсовета начали комплексное рассмотрение ненадлежащего оказания медицинской помощи.