У Мелітополі школярка зламала хребет на подвір'ї школи: їй прописали мазь та відправили додому

Як це сталося

Так, 11-річну ученицю школи №15 звати Настя. У п'ятницю, 14 січня, разом із мамою вона йшла на перший урок.

Зазначається, що того дня випав невеликий сніг. Коли мама з донькою зайшли на подвір'я школи, то Настя послизнулась і впала на спину. У доньки після падіння посиніло обличчя.

Також у цей момент на машині під'їхала класна керівниця дівчинки й одразу відвезла її до лікарні.

Що сказали у лікарні

У лікарні Насті зробили рентген. Потім лікар діагностував у дівчини забій та виписав мазь і порадив звернутися до хірурга.

Довірившись лікареві, мама забрала Настю додому. Після вихідних вона привезла доньку до лікувально-діагностичного центру і вже там хірург одразу запідозрила у школярки компресійний перелом хребта. Також знімки МРТ підтвердили підозру лікарки. До того ж виявилось, що у дівчини компресійний перелом п'яти хребців грудного відділу.

Після цього хірург сказала, що дівчинку треба везти до Запорізької обласної лікарні.

"Покладіть її на заднє сидіння і везіть", – сказала лікарка.

Мама не могла повірити, що дитину зі зламаним хребтом треба везти в такий спосіб. Жінці сказали самій зв'язатися з обласною лікарнею та викликати таксі до Запоріжжя.

Зазначається, що допомогла в результаті завідувачка підстанції швидкої допомоги. Зокрема, вона виділила автомобіль для транспортування Насті.Т ому зараз дівчина проходить обстеження.

Хто відповідатиме

У травмі доньки Вероніка Тарасова звинувачує керівництво школи, яке не забезпечило безпечне переміщення дітей по двору навчального закладу. Вона зазначила, що того дня посипали лише сходи.

До того ж у міському управлінні освіти за фактом пригоди призначили перевірку. А у відділі охорони здоров'я міськради розпочали комплексний розгляд неналежного надання медичної допомоги.