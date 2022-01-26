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У Мелітополі школярка зламала хребет на подвір'ї школи: їй прописали мазь та відправили додому

Автор: Тетяна Самарук

У Мелітополі Запорізької області стався надзвичайний інцидент. На території школи учениця 5 класу послизнулась та зламала хребет.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Як це сталося

Так, 11-річну ученицю школи №15 звати Настя. У п'ятницю, 14 січня, разом із мамою вона йшла на перший урок.

Зазначається, що того дня випав невеликий сніг. Коли мама з донькою зайшли на подвір'я школи, то Настя послизнулась і впала на спину. У доньки після падіння посиніло обличчя.

Також у цей момент на машині під'їхала класна керівниця дівчинки й одразу відвезла її до лікарні.

Що сказали у лікарні

У лікарні Насті зробили рентген. Потім лікар діагностував у дівчини забій та виписав мазь і порадив звернутися до хірурга.

Довірившись лікареві, мама забрала Настю додому. Після вихідних вона привезла доньку до лікувально-діагностичного центру і вже там хірург одразу запідозрила у школярки компресійний перелом хребта. Також знімки МРТ підтвердили підозру лікарки. До того ж виявилось, що у дівчини компресійний перелом п'яти хребців грудного відділу.

Після цього хірург сказала, що дівчинку треба везти до Запорізької обласної лікарні.

"Покладіть її на заднє сидіння і везіть", – сказала лікарка.

Мама не могла повірити, що дитину зі зламаним хребтом треба везти в такий спосіб. Жінці сказали самій зв'язатися з обласною лікарнею та викликати таксі до Запоріжжя.

Зазначається, що допомогла в результаті завідувачка підстанції швидкої допомоги. Зокрема, вона виділила автомобіль для транспортування Насті.Т ому зараз дівчина проходить обстеження.

Хто відповідатиме

У травмі доньки Вероніка Тарасова звинувачує керівництво школи, яке не забезпечило безпечне переміщення дітей по двору навчального закладу. Вона зазначила, що того дня посипали лише сходи.

До того ж у міському управлінні освіти за фактом пригоди призначили перевірку. А у відділі охорони здоров'я міськради розпочали комплексний розгляд неналежного надання медичної допомоги.

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі діти після відвідин популярного ігрового парку масово потрапляють до лікарні.

Також ми писали, що у Мелітополі школярки по черзі випробовували лід на міцність та провалювалися.

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