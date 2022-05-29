Ставленники рашистов на своих пропагандистских ресурсах рассказывали о старте подготовки этого озера к купальному сезону.

Речь идет о водоеме, которое мелитопольцы окрестили "озером смерти" - тут утонуло более 20 людей. Озеро Горячка появилось в городе около 5 лет назад как результат пиар-акции экс-нардепа от "Опозиционного блока" Евгения Балицкого, которого сейчас российские войска назвали "губернатором" Запорожской области.

Котлован имеет большие перепады глубин (до 4 метров) и опасные холодные течения на дне. На Горячке регулярно происходили трагедии, и по этой причине законные власти решили закрыть эту яму с водой еще прошлым летом.

Озеро Горячка в Мелитополе (фото: скрин google.com/maps)

Теперь рашисты вместе с предателем Балицким решили снова открыть "озеро смерти".

Причем на 1 июня, в День защиты детей, анонсируют проведение на Горячке праздника для детей.

В Мелитополе пособники российских оккупантов собрались открыть купальный сезон на "озере смерти" (фото ria-m.tv)