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В Мелитополе рашисты решили открыть купальный сезон на "озере смерти": сгоняют туда детей

Фото: озеро Горячка в Мелитополе (ria-m.tv)
Автор: Владимир Костырин

В Мелитополе, занятом российскими оккупантами, захватчики запланировали открыть на местном печально известном озере Горячка купальный сезон. Причем абсурдную затею коллаборанты решили реализовать с "помпой" - с детским праздником, то есть согнать на опасное место малышей.

Об этом передает местное издание ria-m.tv.

Ставленники рашистов на своих пропагандистских ресурсах рассказывали о старте подготовки этого озера к купальному сезону.

Речь идет о водоеме, которое мелитопольцы окрестили "озером смерти" - тут утонуло более 20 людей. Озеро Горячка появилось в городе около 5 лет назад как результат пиар-акции экс-нардепа от "Опозиционного блока" Евгения Балицкого, которого сейчас российские войска назвали "губернатором" Запорожской области.

Котлован имеет большие перепады глубин (до 4 метров) и опасные холодные течения на дне. На Горячке регулярно происходили трагедии, и по этой причине законные власти решили закрыть эту яму с водой еще прошлым летом.

Озеро Горячка в Мелитополе (фото: скрин google.com/maps)

Теперь рашисты вместе с предателем Балицким решили снова открыть "озеро смерти".

Причем на 1 июня, в День защиты детей, анонсируют проведение на Горячке праздника для детей.

В Мелитополе пособники российских оккупантов собрались открыть купальный сезон на "озере смерти" (фото ria-m.tv)

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что жители временно оккупированного юга страны идут в партизаны.

Напомним также, недавно в Мелитополе украинские спецслужбы перекрыли оккупантам поставки оружия.

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МелитопольДень защиты детейОккупированные территории