В Мелитополе украинские спецслужбы перекрыли оккупантам поставки оружия, - мэр
Украинские спецслужбы провели удачную операцию в захваченном Мелитополе. В результате нее россияне остались без цепочки поставок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.
"Военные, спецслужбы и партизаны из Мелитополя провели удачную спецоперацию, которая дала свои результаты. Она касается парализации доставки огнестрельного оружия, боеприпасов в Мелитополь и всех оккупированных территорий", - рассказал мэр.
Он отметил, что чуть позже спецслужбы сообщат, какие именно потери понесли русские. По словам Федорова, это уже 4 удачная работа украинских спецслужб в городе.
Напомним, во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских оккупантов. Количество пострадавших и погибших уточняется.
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