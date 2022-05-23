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В Мелитополе украинские спецслужбы перекрыли оккупантам поставки оружия, - мэр

Новина українською →
Украина, Понедельник 23 мая 2022 19:43
В Мелитополе украинские спецслужбы перекрыли оккупантам поставки оружия, - мэр Фото: Иван Федоров (news.zp)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские спецслужбы провели удачную операцию в захваченном Мелитополе. В результате нее россияне остались без цепочки поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

"Военные, спецслужбы и партизаны из Мелитополя провели удачную спецоперацию, которая дала свои результаты. Она касается парализации доставки огнестрельного оружия, боеприпасов в Мелитополь и всех оккупированных территорий", - рассказал мэр.

Он отметил, что чуть позже спецслужбы сообщат, какие именно потери понесли русские. По словам Федорова, это уже 4 удачная работа украинских спецслужб в городе.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд российских оккупантов. Количество пострадавших и погибших уточняется.

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