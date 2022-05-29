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У Мелітополі рашисти вирішили відкрити купальний сезон на "озері смерті": зганяють туди дітей

Фото: озеро Гарячка в Мелітополі (ria-m.tv)
Автор: Володимир Костирін

У Мелітополі, зайнятому російськими окупантами, загарбники запланували відкрити на місцевому сумнозвісному озері Гарячка купальний сезон. Причому абсурдну затію колаборанти вирішили реалізувати з "помпою" - з дитячим святом, тобто зігнати на небезпечне місце малюків.

Про це передає місцеве видання ria-m.tv.

Ставленики рашистів на своїх пропагандистських ресурсах розповідали про старт підготовки цього озера до купального сезону.

Йдеться про водойму, яку мелітопольці охрестили "озером смерті" - тут потонуло понад 20 людей. Озеро Гарячка з'явилося в місті близько 5 років тому як результат піар-акції екс-нардепа від "Опозиційного блоку" Євгена Балицького, якого зараз російські війська назвали "губернатором" Запорізької області.

Котлован має великі перепади глибин (до 4 метрів) і небезпечні холодні течії на дні. На Гарячці регулярно відбувалися трагедії, і з цієї причини законна влада вирішила закрити цю яму з водою ще минулого літа.

Озеро Гарячка в Мелітополі (фото: скрін google.com/maps)

Тепер рашисти разом зі зрадником Балицьким вирішили знову відкрити "озеро смерті".

Причому на 1 червня, у День захисту дітей, анонсують проведення на Гарячці свята для дітей.

У Мелітополі поплічники російських окупантів зібралися відкрити купальний сезон на "озері смерті" (фото ria-m.tv)

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що жителі тимчасово окупованого півдня країни йдуть у партизани.

Нагадаємо також, нещодавно в Мелітополі українські спецслужби перекрили окупантам постачання зброї.

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МелітопольДень защиты детейОкуповані території