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В Мелитополе подросток спас маршрутщика и пассажиров: водителю стало плохо и транспорт выехал на встречку

Автор: Тетяна Самарук

В Мелитополе Запорожской области парень спас водителя маршрутки, которому резко стало плохо за рулем. Отмечается, что благодаря юноше, не произошло аварии.

Об этом сообщает mv.org.ua.

Так, инцидент произошел сегодня, 4 ноября в маршрутке №11.

В частности, во время движения водителю стало плохо и он потерял управление. Тогда уже неуправляемый автобус выскочил на встречную полосу на оживленном проспекте, но предотвратить трагедию удалось 17-летнему пассажиру Александру Оганьяну.

"Пассажиры кричали "Водителю плохо!", "Остановите автобус!". Я добежал до сиденья водителя, вырулил на нашу полосу движения и остановил маршрутку", - рассказал 17-летний подросток Александр.

В частности, далее парень вызвал полицию и" скорую", а до приезда врачей вместе с еще несколькими пассажирами оказывал водителю помощь. Также водителя трясло и люди придерживали ему челюсть и голову, чтобы избежать травм и асфиксии.

Впоследствии выяснилось, что подросток учится вождению, а навыки оказания первой помощи знает благодаря тренингам ПЛАСТуа, членом которого он является.

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маршрутчик