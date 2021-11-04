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У Мелітополі підліток врятував маршрутника і пасажирів: водієві стало зле і транспорт виїхав на зустрічку

Автор: Тетяна Самарук

У Мелітополі Запорізької області хлопець врятував водія маршрутки, якому різко стало зле за кермом. Зазначається, що завдяки юнаку, не сталося аварії.

Про це повідомляє mv.org.ua.

Так, інцидент стався сьогодні, 4 листопада у маршрутці №11.

Зокрема, під час руху водієві стало зле і він втратив керування. Тоді вже некерований автобус вискочив на зустрічну смугу на жвавому проспекті, але запобігти трагедії вдалося 17-річному пасажирові Олександру Оганьяну.

"Пасажири кричали "Водієві погано!", "Зупиніть автобус!". Я добіг до сидіння водія, вирулив на нашу смугу руху і зупинив маршрутку", - розповів 17-річний підліток Олександр.

Зокрема, далі хлопець викликав поліцію та "швидку", а до приїзду лікарів разом із ще кількома пасажирами надавав водієві допомогу. Також водія трясло і люди притримували йому щелепу та голову, щоб уникнути травм та асфіксії.

Згодом з'ясувалось, що підліток вчиться водінню, а навички надання першої допомоги знає завдяки тренінгам ПЛАСТу, членом якого він є.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі лікарі рятують важку породіллю в якої рак та коронавірус.

Також ми розповідали, що у Києві випадковий перехожий кинувся в озеро і врятував дитину.

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маршрутчик