У Мелітополі підліток врятував маршрутника і пасажирів: водієві стало зле і транспорт виїхав на зустрічку

Так, інцидент стався сьогодні, 4 листопада у маршрутці №11.

Зокрема, під час руху водієві стало зле і він втратив керування. Тоді вже некерований автобус вискочив на зустрічну смугу на жвавому проспекті, але запобігти трагедії вдалося 17-річному пасажирові Олександру Оганьяну.

"Пасажири кричали "Водієві погано!", "Зупиніть автобус!". Я добіг до сидіння водія, вирулив на нашу смугу руху і зупинив маршрутку", - розповів 17-річний підліток Олександр.

Зокрема, далі хлопець викликав поліцію та "швидку", а до приїзду лікарів разом із ще кількома пасажирами надавав водієві допомогу. Також водія трясло і люди притримували йому щелепу та голову, щоб уникнути травм та асфіксії.

Згодом з'ясувалось, що підліток вчиться водінню, а навички надання першої допомоги знає завдяки тренінгам ПЛАСТу, членом якого він є.