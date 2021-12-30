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В Мелитополе подросток из-за гололеда напоролся на пику забора (фото)

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Мелитополь, Четверг 30 декабря 2021 11:54
В Мелитополе подросток из-за гололеда напоролся на пику забора (фото) Фото: парень напоролся на забор из-за гололеда в Мелитополе (zp.dsns.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Мелитополе на улице подросток подскользнулся из-за гололеда на тротуаре и при падении проткнул ладонь металлическим забором, напоровшись на пику.

Об этом 30 декабря передали в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

Инцидент произошел на улице Байбулатова вчера днем. На место происшествия были вызваны спасатели, которые при помощи спецприбора и высвободили руку молодого человека из забора.

Бойцам ГСЧС пришлось срезать часть конструкции ограждения пневматическими ножницами. После этого потерпевшего передали врачам "скорой" для оказания дальнейшей медпомощи.

"От ГУ ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава", - говорится в сообщении.

Также спасатели показали фото, как помогали парню, прокинувшему ладонью пику забора насквозь.

В Мелитополе подросток из-за гололеда напоролся на пику забора (фото)В Мелитополе подросток из-за гололеда напоролся на пику забора (фото)В Мелитополе подросток из-за гололеда напоролся на пику забора (фото)

В Мелитополе спасатели помогали парню, который из-за гололеда при падении проткнул руку пикой забора (фото: zp.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали, как во время гололеда на улице правильно передвигаться и спастись от травм.

Добавим также, перед этим юристы объяснили, как получить компенсацию за травму на гололеде.

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Мелитополь Запорожская область ГСЧС
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