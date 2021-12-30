У Мелітополі підліток через ожеледицю напоровся на піку паркану (фото)

У Мелітополі на вулиці підліток підсковзнувся через ожеледицю на тротуарі й при падінні проткнув долоню металевим парканом, напоровшись на піку.

Про це 30 грудня передали в прес-службі ДСНС у Запорізькій області.

Інцидент стався на вулиці Байбулатова вчора вдень. На місце події були викликані рятувальники, які за допомогою спецприладу і вивільнили руку молодої людини з паркану.

Бійцям ДСНС довелося зрізати частину конструкції огорожі пневматичними ножицями. Після цього потерпілого передали лікарям "швидкої" для надання подальшої медичної допомоги.

"Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу", - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники показали фото, як допомагали хлопцеві, який прокинув долонею піку паркану наскрізь.

У Мелітополі рятувальники допомагали хлопцеві, який через ожеледицю при падінні проткнув руку пікою паркану (фото: zp.dsns.gov.ua)