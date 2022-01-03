В Мелитополе парень оригинально сделал предложение своей возлюбленной: помогли "копы" (видео)

Так, для этого мужчина вызвал "полицию" и имитировал задержание своей избранницы.

Когда девушка подъехала на авто к воротам частного дома, позади нее остановился белый микроавтобус, из которого выбежали люди в масках и жилетах с надписью "полиция" и с муляжами пистолетов. Ее положили на капот машины.

Дальше к ней вышел жених, который встал на одно колено и протянул кольцо.

Девушка была шокирована, но на столь оригинальное предложение жениться девушка ответила согласием.

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