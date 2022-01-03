У Мелітополі хлопець оригінально освідчився своїй коханій: допомогли "копи" (відео)

Так, для цього чоловік викликав "поліцію" та імітував затримання своєї обраниці.

Коли дівчина під'їхала на авто до воріт приватного будинку, позаду неї зупинився білий мікроавтобус, з якого вибігли люди в масках і жилетах з написом "поліція" та з муляжами пістолетів. Її поклали на капот машини.

Далі до неї вийшов наречений, який став на одне коліно і простягнув каблучку.

Дівчина була шокована, але на таку оригінальну пропозицію одружитися дівчина відповіла згодою.

У Мелітополі хлопець оригінально освідчився коханій (скрін з відео)