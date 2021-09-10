В Мелитополе отец ребенка избил врача: "Ты неадекватный или пьяный?"

В Мелитополе отец 5-летнего мальчика набросился с кулаками на врача-хирурга в консультативно-диагностическом центре. Драка произошла на глазах у ребенка и изумленных пациентов.

Что рассказал о конфликте врач

Врач-хирург Сергей Зеваченков стал жертвой агрессивного мужчины, который хотел попасть к нему на прием с пятилетним сыном. Конфликт возник из-за того, что медик решил передать маленького пациента другому врачу.

Как рассказал хирург, у него уже закончился прием и обычно он в это время проводит осмотр пациентов после операций. В его кабинет зашел мужчина с ребенком и женщиной. Врач объяснил, что прием уже окончен и кабинет обработан антисептиком. Однако отец сказал, что у ребенка острая боль и хирург решил его осмотреть.

"Когда отец сказал, что у мальчика острая боль, я его осмотрел. Малышу нужно было хирургическое вмешательство. Меня через 5 минут должен был сменить другой врач и я сказал, что ему вскроют нарыв. Но отец стал меня оскорблять и кричать: "А ты, что неадекватный? Или ты пьяный и не можешь сам вскрыть нарыв?". После этого вообще произошел шок – он ударил меня кулаком в лицо и рассек губу", - сообщил Зеваченков.

От такого хамского поведения мужчины он опешил и в коридоре у него сдали нервы – он дал мужчине пинок под зад. Его сильно возмутило обвинение по поводу алкоголя, так как хирург инвалид второй группы по диабету и не употребляет спиртное из-за состояния здоровья.

Однако конфликт на этом не закончился. Оскорбленный отец мальчика поджидал врача на улице. Он схватил его за цепочку и начал душить прямо под окнами медучреждения.

"Я стал вырываться. Началась потасовка. Мне же надо было как-то защищаться, иначе он мог меня убить. Но в итоге, он рассек мне подбородок, ударил в глаз, задел голосовые связки – я не могу говорить нормально, я получил сотрясение мозга", - рассказал хирург.

Он обратился в полицию после конфликта и снял побои. Сейчас врач находится в больнице и проходит лечение.

Что рассказали родители ребенка

Мама ребенка сообщила, что у его сына начал нарывать палец и он обратился к участковому врачу. Там их отправили к хирургу срочно, так как гной уже пошел под ноготь. Врач сказал, что ребенку придется удалить ноготь.

Когда они зашли в кабинет врача, они услышали запах перегара и поэтому вышли в коридор и начали требовать другого врача.

"Через секунду вылетел этот доктор и сразу же ударил мужа два раза ногой в живот! Все были в шоке, дети плакали… некоторые это все начали снимать на телефон (за что им огромное спасибо, так как это все-таки видеофиксация). Мой сын ужасно разнервничался и дабы не травмировать его психику и остальных деток тоже, муж не стал защищаться, а повел ребенка в машину успокаиваться! А я, видя такое, позвонила в 102", - сообщила женщина.

Она утверждает, что врач начал оскорблять ее, медперсонал и угрожать ее мужу, который в это время был уже на улице. А потом врач догнал мужчину на улице и набросился на него с кулаками.

"Этот доктор набросился сразу же и ударил моего мужа в живот и голову, ребенок весь дрожал и был в шоковом состоянии. Мужу пришлось оборонятся и пару раз он ударил доктора по лицу. Видимо для этого Зеваченков и выбежал на улицу (так как в коридоре он набросился, и я вызвала полицию - ему нужно было показать, что избили его, а не он!!!) Если полиция не примет меры - этим придётся заняться прокуратуре! Мы этого так не оставим!" – добавила мама ребенка.

Женщина прислала видео конфликта, но на нем разобрать, кто именно нападает, а кто обороняется – понять весьма сложно.

Делом занялась полиция, проводится расследование.