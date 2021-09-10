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В Днепре пенсионерка напала на 7-летнего ребенка во дворе: била в живот и царапала

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Днепр, Пятница 10 сентября 2021 10:08
В Днепре пенсионерка напала на 7-летнего ребенка во дворе: била в живот и царапала В Днепре неадекватная женщина напала на ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре неадекватная пенсионерка напала во дворе на 7-летнего ребенка. Пожилой женщине очень не понравилось, что детский мяч попал в клумбу. Это привело ее в бешенство и она не смогла сдержать агрессию.

Об этом сообщает "Информатор".

ЧП произошло в Днепре на улице Холодильной, 55. Пенсионерка просто взбесилась, когда дети играли с мячом и он попал в клумбу. Очевидно, что цветы ей показались намного дороже детей.

Мама 7-летнего мальчика рассказала, что ее сына избила пожилая дама. Соседи пенсионерки решили поддержать ее и начали кричать, что пусть дети играют в своем дворе.

"У ребенка расцарапано лицо и подпухший глаз. Дети играли в футбол, и мяч попал на клумбу. Когда сын подошел к клумбе, чтобы забрать мяч, он присел и начал его доставать. В это время женщина подошла к нему и ударила ногой по ногам — он упал на бок. Затем она его ударила по животу, после того как он встал она схватила его за шею и начала трясти. После всего этого она забрала мяч и закинула в подъезд. Затем начали подключаться соседи с этого дома и рассказывать о том, что это их двор и дети из других дворов должны гулять в своих дворах, а не приходить в их двор", - вспоминает мама мальчика.

Мать 7-летнего пострадавшего обратилась в полицию и написала заявление о том, что ее сына избила местная жительница.

В Днепре пенсионерка напала на 7-летнего ребенка во дворе: била в живот и царапалаВ Днепре пенсионерка напала на ребенка (Скриншот)

Как мы писали ранее, под Киевом мужчина ворвался в чужой дом и напал на детей.

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