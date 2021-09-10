У Мелітополі батько дитини побив лікаря: "Ти неадекватний або п'яний?"

У Мелітополі батько 5-річного хлопчика накинувся з кулаками на лікаря-хірурга в консультативно-діагностичному центрі. Бійка сталася на очах у дитини та здивованих пацієнтів.

Що розповів про конфлікт лікар

Лікар-хірург Сергій Зеваченков став жертвою агресивного чоловіка, який хотів потрапити до нього на прийом з п'ятирічним сином. Конфлікт виник через те, що медик вирішив передати маленького пацієнта іншому лікарю.

Як розповів хірург, у нього вже закінчився прийом і зазвичай він в цей час проводить огляд пацієнтів після операцій. У його кабінет зайшов чоловік з дитиною і жінкою. Лікар пояснив, що прийом вже закінчено і кабінет оброблений антисептиком. Однак батько сказав, що у дитини гострий біль і хірург вирішив його оглянути.

"Коли батько сказав, що у хлопчика гострий біль, я його оглянув. Малюкові потрібно було хірургічне втручання. Мене через 5 хвилин повинен був змінити інший лікар і я сказав, що йому розкриють нарив. Але батько став мене ображати та кричати: "А ти, що неадекватний? Або ти п'яний і не можеш сам розкрити нарив?". Після цього взагалі стався шок - він вдарив мене кулаком в обличчя і розсік губу", - повідомив Зеваченков.

Від такої хамської поведінки чоловіка він сторопів і в коридорі у нього здали нерви – він дав чоловікові стусан під зад. Його сильно обурило звинувачення з приводу алкоголю, оскільки хірург інвалід другої групи по діабету і не вживає спиртне через стан здоров'я.

Однак конфлікт на цьому не закінчився. Ображений батько хлопчика чекав лікаря на вулиці. Він схопив його за ланцюжок і почав душити прямо під вікнами медустанови.

"Я став вириватися. Почалася бійка. Мені ж треба було якось захищатися, інакше він міг мене вбити. Але в підсумку, він розсік мені підборіддя, вдарив в око, зачепив голосові зв'язки – я не можу говорити нормально, я отримав струс мозку", - розповів хірург.

Він звернувся в поліцію після конфлікту і зняв побої. Зараз лікар знаходиться в лікарні та проходить лікування.

Що розповіли батьки дитини

Мама дитини повідомила, що у його сина почав наривати палець і він звернувся до дільничного лікаря. Там їх відправили до хірурга терміново, бо гній вже пішов під ніготь. Лікар сказав, що дитині доведеться видалити ніготь.

Коли вони зайшли в кабінет лікаря, вони почули запах перегару і тому вийшли в коридор і почали вимагати іншого лікаря.

"Через секунду вилетів цей лікар і відразу ж вдарив чоловіка два рази ногою в живіт! Всі були в шоці, діти плакали ... деякі це все почали знімати на телефон (за що їм величезне спасибі, через те, що це все-таки відеофіксація). Мій син жахливо рознервувався і щоб не травмувати його психіку та інших діток теж, чоловік не став захищатися, а повів дитину в машину заспокоюватися! А я, бачачи таке, подзвонила в 102", - повідомила жінка.

Вона стверджує, що лікар почав ображати її, медперсонал і погрожувати її чоловікові, який в цей час був вже на вулиці. А потім лікар наздогнав чоловіка на вулиці та накинувся на нього з кулаками.

"Цей доктор накинувся відразу ж і вдарив мого чоловіка в живіт і голову, дитина вся тремтіла і була в шоковому стані. Чоловікові довелося оборонятися і пару раз він вдарив доктора по обличчю. Мабуть, для цього Зеваченков і вибіг на вулицю (бо в коридорі він накинувся, і я викликала поліцію - йому потрібно було показати, що побили його, а не він!!!) Якщо поліція не вживе заходів - цим доведеться зайнятися прокуратурі! Ми цього так не залишимо!"- додала мама дитини.

Жінка надіслала відео конфлікту, але на ньому розібрати, хто саме нападає, а хто обороняється – зрозуміти досить складно.

Справою зайнялася поліція, проводиться розслідування.