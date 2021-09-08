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В Киеве мужчина с сайта знакомств изнасиловал 24-летнюю девушку на свидании (фото)

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Киев, Среда 08 сентября 2021 13:06
В Киеве мужчина с сайта знакомств изнасиловал 24-летнюю девушку на свидании (фото) Коллаж РБК-Украина: В Киеве мужчина с сайта знакомств изнасиловал 24-летнюю девушку
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве 39-летний мужчина назначил свидание девушке, с которой познакомился на сайте знакомств. Во время встречи он пригрозил ей ножом, связал, изнасиловал, а затем еще и ограбил.

Об этом говорится в сообщении полиции.

Девушка после произошедшего с ней ужаса обратилась в полиции. После чего злоумышленник был задержан в течение суток.

Как удалось выяснить во время следственных действий, пострадавшая после знакомства договорилась с мужчиной о встрече. После чего он угрожая физической расправой затащил девушку в ее же квартиру, что на улице Кавказская.

"Оказавшись наедине, злоумышленник начал угрожать заявительнице ножом, затащил ее в квартиру, где связал и заклеил рот клейкой лентой, чтобы она не звала на помощь. После этого правонарушитель изнасиловал хозяйку квартиры, забрал у нее два мобильных телефона, деньги и другие личные вещи и скрылся", - говорится в сообщении.

Позже оказалось, что злоумышленник - ранее судимый житель столицы 1982 года рождения.

В Киеве мужчина с сайта знакомств изнасиловал 24-летнюю девушку на свидании (фото)

Фото: Подозреваемый в изнасиловании 24-летней девушки (kyiv.npu.gov.ua)

Теперь ему грозит наказание по двум статьям УК Украины: 187 (разбойное нападение), 152 (изнасилование). Посадить насильника могут на срок до 12 лет.

Ранее мы писали, что вожатого, совратившего девочку в Бердянске, "отмазали" от наказания, так как постарался местный депутат.

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