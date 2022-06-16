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В Мелитополе фермеры преподнесли оккупантам "подарочек", накормив их отравленной черешней

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Мелитополь, Четверг 16 июня 2022 11:33
В Мелитополе фермеры преподнесли оккупантам "подарочек", накормив их отравленной черешней В Мелитополе фермеры травят оккупантов (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Во временно оккупированном Мелитополе украинцы продолжают бороться с российскими захватчиками. Помимо партизанского движения фермеры нашли способ отплатить за оккупацию россиянам.

Так, селяне подсунули оккупантам отравленную черешню. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Очередной подарок рашистам

Фермеры решили отомстить оккупантам, воровавших их черешню.

"Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам – недавно обработанная черешня, которая вызвала массовое заболевание у тех рашистов, которые воровали ее у фермеров. Не надо у нас ничего воровать, это все выращивалось сильным трудом наших фермеров", — рассказал Федоров.

По словам мэра, этот факт - очередная разновидность партизанского движения, сопротивления, которое есть сегодня на территории Мелитопольского района.

Как еще сопротивляются люди в Мелитополе

Также отмечается, что сопротивление в Мелитополе поглощает более 99% всех оставшихся жителей города.

Например, люди полностью игнорировали празднование "дня РФ" в Мелитополе. Так, в очереди за российскими паспортами выстроилось 15 человек из 70 тысяч, которые остались сейчас во временно оккупированном городе.

Напомним, 12 июня в Мелитополе прогремел взрыв возле офиса так называемого "МВД" Запорожской области. В этот день захватчики "праздновали" день России.

Также сообщалось, что в оккупированной Запорожской области Россия набирает "добровольцев" для "защиты" от ВСУ.

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