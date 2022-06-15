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В оккупированной Запорожской области Россия набирает "добровольцев" для "защиты" от ВСУ

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Среда 15 июня 2022 14:58
В оккупированной Запорожской области Россия набирает "добровольцев" для "защиты" от ВСУ Фото: в оккупированной Запорожской области Россия набирает "добровольцев" для "защиты" от ВСУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированной Запорожской области, российские оккупанты начали формировать списки "добровольцев", которые будут "защищать" регион от наших бойцов. Якобы они насобирали больше 200 "желающих".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

"У нас есть своя милиция. У нас уже есть батальоны людей, мы пока их не оформляем, но большое количество людей, которые хотели бы сегодня "защищать" свою родину именно от ВСУ. Люди приходят, записываются. Мы пока фиксируем большие списки. Более 200 человек есть уже в списках людей, которые уже готовы идти", - заявил "глава" фейковой военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

Однако, Балицкий отметил, что "освобождать" украинские земли будут только военные страны-оккупанта, поскольку "собственных сил не хватит никогда".


Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты умышленно устроили взрыв у здания так называемого "МВД" в городе, чтобы испортить празднования дня России.

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