Во временно оккупированной Запорожской области, российские оккупанты начали формировать списки "добровольцев", которые будут "защищать" регион от наших бойцов. Якобы они насобирали больше 200 "желающих".

"У нас есть своя милиция. У нас уже есть батальоны людей, мы пока их не оформляем, но большое количество людей, которые хотели бы сегодня "защищать" свою родину именно от ВСУ. Люди приходят, записываются. Мы пока фиксируем большие списки. Более 200 человек есть уже в списках людей, которые уже готовы идти", - заявил "глава" фейковой военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

Однако, Балицкий отметил, что "освобождать" украинские земли будут только военные страны-оккупанта, поскольку "собственных сил не хватит никогда".



