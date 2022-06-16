У Мелітополі фермери піднесли окупантам "подаруночок", нагодувавши їх отруєною черешнею

У тимчасово окупованому Мелітополі українці продовжують боротися з російськими загарбниками. Крім партизанського руху фермери знайшли спосіб відплатити за окупацію росіянам.

Так, селяни підсунули окупантам отруєну черешню. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Черговий подарунок рашистам

Фермери вирішили помститися окупантам, які крали їхню черешню.

"Черговий подарунок наші фермери приготували рашистам - нещодавно оброблена черешня, яка викликала масове захворювання у тих рашистів, які крали її у фермерів. Не треба у нас нічого красти, це все вирощувалося сильною працею наших фермерів", — розповів Федоров.

За словами мера, цей факт - черговий різновид партизанського руху, опору, який є сьогодні на території Мелітопольського району.

Як ще чинять опір люди в Мелітополі

Також наголошується, що опір в Мелітополі поглинає більше 99% всіх жителів міста, що залишилися.

Наприклад, люди повністю ігнорували святкування "дня РФ" в Мелітополі. Так, в черзі за російськими паспортами вишикувалося 15 осіб з 70 тисяч, які залишилися зараз в тимчасово окупованому місті.