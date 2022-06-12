В центре Мелитополя прогремел взрыв, есть раненые

В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв возле офиса так называемого "министерства внутренних дел" Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь" .

Сообщается, что во время "празднования" Дня России около 17:45 в районе танка на улице Героев Украины прогремел мощный взрыв, который был слышен в разных районах города.

Предполагается, что взорвался автомобиль в районе офиса фейкового МВД Запорожской области. В результате пострадали двое мужчин и девушка, на место прибыли кареты скорой помощи.

Что говорят оккупанты

По словам так называемого главы местных силовиков Алексея Селиванова, взрыв якобы организовали украинские военные. При этом местные СМИ предупреждали, что оккупанты готовят провокации, чтобы обвинить в них украинскую сторону.