ru ua
Вс, 12 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В центре Мелитополя прогремел взрыв, есть раненые

Новина українською →
Мелитополь, Воскресенье 12 июня 2022 18:46
В центре Мелитополя прогремел взрыв, есть раненые Фото: в Мелитополе произошел взрыв (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв возле офиса так называемого "министерства внутренних дел" Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

Сообщается, что во время "празднования" Дня России около 17:45 в районе танка на улице Героев Украины прогремел мощный взрыв, который был слышен в разных районах города.

Предполагается, что взорвался автомобиль в районе офиса фейкового МВД Запорожской области. В результате пострадали двое мужчин и девушка, на место прибыли кареты скорой помощи.

Что говорят оккупанты

По словам так называемого главы местных силовиков Алексея Селиванова, взрыв якобы организовали украинские военные. При этом местные СМИ предупреждали, что оккупанты готовят провокации, чтобы обвинить в них украинскую сторону.

Напомним, сегодня утром взрывы прогремели в оккупированном Бердянске Запорожской области. В результате инцидента часть города осталась без света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Взрыв
NEWS
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз