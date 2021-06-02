Мелитополь из-за дождя ушел под воду: затонули часть улиц и АЗС (видео)

Сильные ливни в Мелитополе за считанные часы превратили город в Венецию.
Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".
Отмечается, что в центральной части города ливнеотводы справились с потоком воды и дороги сухие, а вот места, которые традиционно подтапливает во время сильных дождей просто утонули.
Издание показывает, во что превратился, в частности перекресток улиц Гетманской и Александра Невского.
Аналогичная ситуация и в некоторых дворах жилмассива, где, кстати, еще не ремонтировались дворы. В частном секторе с грунтовой дорогой вообще произошла катастрофа. Там дороги превратились в грязевые потоки.
Как мы ранее писали, в Киеве после сильного ливня 30 мая вечером, затопило улицу Стеценко. В водной ловушке оказался водитель на BMW.