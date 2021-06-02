Мелітополь через дощ пішов під воду: затонула частина вулиць і АЗС (відео)

Сильні зливи в Мелітополі за лічені години перетворили місто на Венецію.
Про це повідомляє видання "РИА Мелітополь".
Відзначається, що в центральній частині міста зливовідводи впоралися з потоком води і дороги сухі, а ось місця, які традиційно підтоплює під час сильних дощів просто потонули.
Видання показує, на що перетворилося, зокрема перехрестя вулиць Гетьманської та Олександра Невського.
Аналогічна ситуація і в деяких дворах житлового масиву, де, до речі, ще не ремонтувалися двори. У приватному секторі з грунтовою дорогою взагалі сталася катастрофа. Там дороги перетворилися на грязьові потоки.
Як ми раніше писали, в Києві після сильної зливи 30 травня ввечері, затопило вулицю Стеценка. У водній пастці опинився водій на BMW.