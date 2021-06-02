Мелітополь через дощ пішов під воду: затонула частина вулиць і АЗС (відео)

Відзначається, що в центральній частині міста зливовідводи впоралися з потоком води і дороги сухі, а ось місця, які традиційно підтоплює під час сильних дощів просто потонули.

Видання показує, на що перетворилося, зокрема перехрестя вулиць Гетьманської та Олександра Невського.

Аналогічна ситуація і в деяких дворах житлового масиву, де, до речі, ще не ремонтувалися двори. У приватному секторі з грунтовою дорогою взагалі сталася катастрофа. Там дороги перетворилися на грязьові потоки.