В Киеве дождь превратил улицу в Венецию (фото)

В Киеве после сильного ливня 30 мая вечером, затопило улицу Стеценко. В водной ловушке оказался водитель на BMW.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что водитель ждал эвакуатор, а полиция перекрыла проезд по улице, чтобы другие водители также не угодили в ловушку.

"Из-за сильного ливня поздно вечером в Киеве затопило улицу Стеценко.

В воде застрял BMW. Далее авто уже не поедет, водитель ожидает эвакуатор. Чтобы его судьба не постигла других участников полиция частично перекрыла проезд по улице", - сказано в сообщении на странице.

В Киеве ливень затопил улицу, а авто застряло в воде (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)