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В Киеве дождь превратил улицу в Венецию (фото)

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Киев, Понедельник 31 мая 2021 10:46
В Киеве дождь превратил улицу в Венецию (фото) В Киеве дождем затопило улицу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве после сильного ливня 30 мая вечером, затопило улицу Стеценко. В водной ловушке оказался водитель на BMW.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что водитель ждал эвакуатор, а полиция перекрыла проезд по улице, чтобы другие водители также не угодили в ловушку.

"Из-за сильного ливня поздно вечером в Киеве затопило улицу Стеценко.
В воде застрял BMW. Далее авто уже не поедет, водитель ожидает эвакуатор. Чтобы его судьба не постигла других участников полиция частично перекрыла проезд по улице", - сказано в сообщении на странице.

В Киеве дождь превратил улицу в Венецию (фото)В Киеве ливень затопил улицу, а авто застряло в воде (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как мы ранее писали, в Житомире прошел мощный ливень, после которого улицы, превратились в настоящие реки. Некоторые местные жители не стали огорчаться и нашли необычный способ передвижения по городу.

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