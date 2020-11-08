Мелания Трамп собирается подавать на развод: ждет с нетерпением

Мелания Трамп с нетерпением ждет момента, когда сможет подать на развод с Дональдом Трампом, который теряет должность президента США. Бывшая первая леди скоро станет еще и бывшей женой экс-президента Америки.

Такие выводы сделала Омароса Мэниголт-Ньюман, которая некогда была помощницей Трампа. Она утверждает, что 15-летнему союзу Мелании и Дональда пришел конец, пишет Daily Mail.

"Мелания отсчитывает минуты до того, как он покинет офис, чтобы она наконец могла развестись", - уверена помощница.

Она добавила, что Меланию теперь, когда Трамп больше не президент, ничего не остановит.

"Эта женщина разведется с ним быстрее, чем вы успеете сказать: "До свидания, дорогой!" - говорит Омароса Мэниголт-Ньюман.

Новоизбранный президент Джо Байден готовится вступить в должность 20 января после так называемого "переходного периода".

И хотя 74-летний Дональд Трамп и утверждал, что с Меланией они никогда не ссорились, на публике первой леди часто сложно было играть роль любящей и преданной жены. Неоднократно на видео попадали моменты, когда Мелания вырывала руку или же натянуто улыбалась супругу.

Эксперты говорят, что когда в 2016-м Дональд Трамп стал президентом, Мелания не спешила переезжать в Белый дом из Нью-Йорка. Хотя первая леди списывала это на то что их сыну Бэррона нужно было закончить учебный год, источники говорят, не все так просто. Она якобы торговалась за более выгодный брачный контракт и согласилась на переезд в Вашингтон лишь спустя пять месяцев, когда Дональд уступил.

Бывшая старшая советница Мелании Стефани Волкофф, что написала книгу "Мелания и я", утверждает, что супруги давно спят в разных спальнях. А их брак носит сугубо деловой характер.

Ранее мы писали, что Мелания Трамп в день выборов угодила в громкий скандал из-за внешнего вида.