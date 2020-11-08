Меланія Трамп збирається подавати на розлучення: чекає з нетерпінням

Меланія Трамп з нетерпінням чекає моменту, коли зможе подати на розлучення з Дональдом Трампом, який втрачає посаду президента США. Колишня перша леді скоро стане ще і колишньою дружиною екс-президента Америки.

Такі висновки зробила Омароса Меніголт-Ньюман, яка колись була помічницею Трампа. Вона стверджує, що 15-річному союзу Меланії і Дональда прийшов кінець, пише Daily Mail.

"Меланія відраховує хвилини до того, як він покине офіс, щоб вона нарешті могла розлучитися", - впевнена помічниця.

Вона додала, що Меланію тепер, коли Трамп більше не президент, нічого не зупинить.

"Ця жінка розлучиться з ним швидше, ніж ви встигнете сказати: "До побачення, любчику!" - каже Омароса Меніголт-Ньюман.

Новообраний президент Джо Байден готується вступити на посаду 20 січня після так званого "перехідного періоду".

І хоча 74-річний Дональд Трамп і стверджував, що з Меланією вони ніколи не сварилися, на публіці першій леді часто складно було грати роль люблячої і відданої дружини. Неодноразово на відео потрапляли моменти, коли Меланія виривала руку або ж вимушено усміхалася чоловіку.

Експерти кажуть, що коли в 2016-му Дональд Трамп став президентом, Меланія не поспішала переїжджати в Білий дім з Нью-Йорка. Хоча перша леді списувала це на те що їх синові Беррону потрібно було закінчити навчальний рік, джерела кажуть, не все так просто. Вона нібито торгувалася за більш вигідний шлюбний контракт і погодилася на переїзд в Вашингтон лише через п'ять місяців, коли Дональд поступився.

Колишня старша радниця Меланії Стефані Волкофф, що написала книгу "Меланія і я", стверджує, що подружжя давно спить в різних спальнях. А їхній шлюб носить суто діловий характер.

Раніше ми писали, що Меланія Трамп в день виборів потрапила в гучний скандал через зовнішній вигляд.