Мелания Трамп покидает Белый дом: чем запомнилась первая леди

Мелания Трамп покидает Белый дом (фото: Getty Images)

50-летняя жена Дональда Трампа Мелания покинула Белый дом после своей прощальной речи с американским народом. В своем обращении первая леди США обратилась к американцам со словами о любви, о жизненных ценностях и пандемии. Она поблагодарила людей за доверие и сказала, что американский народ будет в ее сердце навсегда.

Интересно, что телеканал CNN провел опрос, в котором участвовали несколько тысяч человек. В результате Мелания Трамп оказалась первой леди США с самым низким рейтингом одобрения. Чем же все-таки запомнилась жена 45-го президента США мы решили напомнить в материале Styler.

Отметим, что уход Мелании из Белого дома сразу ознаменовался мини-скандалом. Многие раскритиковали ее в нарушении протокола. Дело в том, что жена Трампа не пригласила Джилл Байден на традиционное чаепитие, после которого традиционно первая леди знакомит новую первую леди с персоналом Белого дома и ознакомительную проводит экскурсию.

Итак, первое что не нравилось людям в Мелании во время президентства Трампа - это то, что она все время была в стороне, то есть не "высовывалась" и постоянно была в его тени.

История Мелании Трамп с магнолией

В конце 2017 года первая леди США Мелания Трамп распорядилась спилить старую магнолию Джексона, которая росла на лужайке у Белого дома. Это дерево было знаменито тем, что посадил его президент США Эндрю Джексон в 1829 году в память о его умершей жене. Эта магнолия служила фоном для многих исторических торжеств и церемоний, происходивших на лужайке главного дома страны. Кроме того, дерево также печаталось на 20-долларовых купюрах, которые были в обращении с 1928 по 1988 год. Но с возрастом дерево стало трухлявым, в 1982 году его значительно укрепили разными приспособлениями, но никто не решался отдать приказ и спилить его. Приняла это решение Мелания и вызвала бурю негодования в сети.

Громкий скандал с Меланией на съезде Республиканской партии

Когда Мелания стала первой леди, буквально в первые месяцы президентства мужа, она выступала на съезде Республиканской партии. Однако уже с первых минут речь первой леди превратилась в скандал. Дело в том, что она очень напоминала выступление Мишель Обамы в 2008 году.

Два абзаца в выступлениях Мишель Обамы и Мелании Трамп оказались почти одинаковыми. Например, Мелания, как и Мишель, говорила о том, как ее воспитывали родители.

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Меланию Трамп всегда тяготила роль первой леди

Журналисты нашли доказательство того, что Мелания тяготится своими обязанностями первой леди. В сеть попала аудиозапись ее разговора с подругой и старшим советником по совместительству Стефани Уинстон Волкофф. Это произошло в 2018 году.

"Я разбираюсь с рождественскими декорациями. И кому нужна вся эта рождественская ерунда? Но мне надо этим заниматься, правда, и я занимаюсь", - говорила Мелания подруге.

О том, что Мелания не так-то и рада роли первой леди выдавало и ее поведение с мужем. На официальных приемах она не подавала ему руку, сторонилась. Ее мимика выдавала то, что ей все это абсолютно безразлично. По крайней мере, так казалось.

Мелания Трамп сторонилась мужа

Остается отметить, что Мелания Трамп точно запомнится всем своей элегантностью и потрясающим чувством стиля. Даже верхнюю одежду она всегда подбирала в тон образу. С первого же своего выхода в роли первой леди она показала, что за ее стилем будут следовать и восхищаться.

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Образы Мелании Трамп всегда были элегантны (фото: pinterest.com)

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