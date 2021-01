Дональд Трамп покидает Белый дом: самые смешные фото и видео 45-го президента США

20 января 2021 года 45-ый президент США Дональд Трамп навсегда покинет Белый Дом и передаст власть новому президенту Джо Байдену. Президентство Трампа выдалось достаточно неординарным со многих точек зрения, но оно точно ярко запомнилось всем американцам.

На своем посту политик "отметился" множеством курьезных моментов, о которых мы решили вспомнить в материале Styler.

Итак, невозможно не упомянуть отношения Трампа с его женой - первой леди Меланией Трамп. Их союз до сих пор остается непонятным для многих американцев. Поведение пары на публике всегда вызывало недоумение. Ходили даже слухи, что их не связывают супружеские отношения и они спят в разных комнатах.

На этом ролике можно увидеть, как сторониться своего мужа Мелания и даже не дает ему свою руку.

Запомнился всем и торжественный танец Трампов. Песня еще не закончилась, а глава государства принялся аплодировать залу, оставив жену посреди сцены.

Еще в 2017 году журналисты также обратили внимание на поцелуй пары после официального вступления Дональда Трампа в должность президента. Камеры запечатлели соответствующий момент, но остается непонятным, а был ли поцелуй на самом деле.

Did they actually kiss? #inauguration2017 pic.twitter.com/v5s9O12Xof