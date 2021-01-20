Меланія Трамп залишає Білий дім: чим запам'яталася перша леді

Меланія Трамп залишає Білий дім (фото: Getty Images)

50-річна дружина Дональда Трампа Меланія покинула Білий дім після своєї прощальної промови з американським народом. У своєму зверненні перша леді США звернулася до американців зі словами про кохання, про життєві цінності та пандемію. Вона подякувала людям за довіру і сказала, що американський народ буде в її серці назавжди.

Цікаво, що телеканал CNN провів опитування, в якому брали участь кілька тисяч осіб. В результаті Меланія Трамп виявилася першою леді США з найнижчим рейтингом схвалення. Чим же все-таки запам'яталася жінка 45-го президента США ми вирішили нагадати в матеріалі Styler.

Зазначимо, що відхід Меланії з Білого дому відразу ознаменувався міні-скандалом. Багато людей розкритикували її в порушенні протоколу. Річ у тому, що дружина Трампа не запросила Джилл Байден на традиційне чаювання, після якого традиційно перша леді знайомить нову першу леді з персоналом Білого дому й ознайомчу проводить екскурсію.

Отже, перше, що не подобалося людям в Меланії під час президентства Трампа - це те, що вона весь час була в стороні, тобто не "висовувалася" і постійно була в його тіні.

Історія Меланії Трамп з магнолією

В кінці 2017 року перша леді США Меланія Трамп розпорядилася спиляти стару магнолію Джексона, яка росла на галявині біля Білого дому. Це дерево було знамените тим, що посадив його президент США Ендрю Джексон в 1829 році в пам'ять про його померлу дружину. Ця магнолія служила тлом для багатьох історичних торжеств і церемоній, що відбувалися на галявині головного будинку країни. Крім того, дерево також друкувалося на 20-доларових купюрах, які були в обігу з 1928 по 1988 рік. Але з віком дерево потрухлявіло, в 1982 році його значно зміцнили різними пристосуваннями, але ніхто не наважувався віддати наказ і спиляти його. Прийняла це рішення Меланія і викликала бурю обурення в мережі.

Гучний скандал з Меланією на з'їзді Республіканської партії

Коли Меланія стала першою леді, буквально в перші місяці президентства чоловіка, вона виступала на з'їзді Республіканської партії. Проте вже з перших хвилин мова першої леді перетворилася на скандал. Річ у тому, що вона дуже нагадувала виступ Мішель Обами в 2008 році.

Два абзаци виступах Мішель Обами і Меланії Трамп виявилися майже ідентичними. Наприклад, Меланія, як і Мішель, говорила про те, як її виховували батьки.

Меланію Трамп звинуватили в плагіаті промови Мішель Обами

Меланію Трамп завжди обтяжувала роль першої леді

Журналісти знайшли доказ того, що Меланія обтяжується своїми обов'язками першої леді. У мережу потрапив аудіозапис її розмови з подругою і старшим радником за сумісництвом Стефані Уїнстон Волкофф. Це сталося в 2018 році.

"Я розбираюся з різдвяними декораціями. І кому потрібна вся ця різдвяна нісенітниця? Але мені треба цим займатися, правда, і я займаюся", - говорила Меланія подрузі.

Про те, що Меланія не так-то й рада ролі першої леді видавала і її поведінка з чоловіком. На офіційних прийомах вона не подавала йому руку, сторонилася. Її міміка видавала те, що їй все це абсолютно байдуже. Принаймні, так здавалося.

Меланія Трамп цуралася чоловіка

Залишається відзначити, що Меланія Трамп точно запам'ятається всім своєю елегантністю і чудовим почуттям стилю. Навіть верхній одяг вона завжди підбирала у тон образу. З першого ж свого виходу в ролі першої леді вона показала, що за її стилем будуть слідувати й захоплюватися.

Меланія показала США нову сексуальність – без міні-спідниць і глибоких декольте.

Образи Меланії Трамп завжди були елегантні (фото: pinterest.com)

Як ми раніше писали, найсмішніші фото і відео 45-го президента США Дональда Трампа.