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Мелания Трамп записала прощальное послание из Белого дома

США, Вторник 19 января 2021 13:15
Мелания Трамп записала прощальное послание из Белого дома
Мелания Трамп (Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Мелания Трамп записала прощальное видео из Белого дома. Она опубликовала ролик за два дня до окончания президентства Дональда Трампа. В своем обращении первая леди США обратилась к американцам со словами о любви, о жизненных ценностях и пандемии.

Как отметила Мелания Трамп в своем видеообращении в Twitter, последние четыре года для нее стали незабываемыми.

"Последние четыре года были незабываемыми. Завершая свое пребывание в Белом доме, мы с Дональдом вспоминаем всех людей, их невероятные истории любви, патриотизма и решимости", - сказала первая леди США.

Она рассказала о единстве, о достижениях в области медицины, о создании вакцины от коронавируса и выразила свою благодарность всем врачам и работникам этой отрасли.

Стоит отметить, что Мелания Трамп почти не упоминала о своем муже, президенте Дональде Трампе и не стала говорить о событиях, которые произошли в Капитолии в начале января.

Инаугурация нового президента США Джо Байдена должна состояться в Вашингтоне 20 января. Дональд Трамп отказался присутствовать на церемонии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Мелания Трамп обратилась к американцам с пламенной речью после захвата Капитолия.

А также рассказывали о том, что известно о супруге Джо Байдена, которая после 20 января станет первой леди США.

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