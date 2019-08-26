Мелания Трамп "изменила" мужу с Трюдо (видео)

Во время саммита G7 во Франции произошел довольно курьезный инцидент, заставивший покраснеть даже лидеров стран "большой семерки". После официальной фотосессии к главам государств присоединились их вторые половинки. Бриджит Макрон решила поприветствовать Дональда Трампа по-французски - поцелуем в щеку.

Мелания Трамп не растерялась и "отомстила" супругу расцеловавшись с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Фотосессия лидеров стран на саммите G7 во Франции (фото: соцсети)

Видео с довольно пикантным моментом разместил на своей Twitter-странице канал BFM.

Стоит отметить, что Дональд Трамп увидев рядом с ним стоящую Бриджит Макрон первым наклонился к первой леди Франции, подставив щеку для поцелуя.

А Джастин Трюдо позировал без своей супруги - Софи Грегуар-Трюдо. Видимо, Мелания Трамп решила таким образом "скрасить одиночество" премьера Канады.

Мелания Трамп поцеловала Джастина Трюдо (фото: соцсети)

Мелания Трамп и Бриджит Макрон выглядели, как впрочем и всегда, блистательно. Бриджит, в буквальном смысле этого слова, сияла в серебристом наряде, оголившем ее ноги выше колена. А Мелания для этого вечера выбрала довольно лаконичное легкое красное платье "в пол".

Мелания Трамп поцеловала Джастина Трюдо (видео: twitter.com/BFMTV)

Ранее мы писали о том, что Андрей Богдан и киевский бизнесмен Андрей Ваврыш "прогуляли" День Независимости на свадьбе друга в Сен-Тропе. В сети появилось видедоказательство.

К слову, недавно в сети опубликовали трогательное видео, на котором бортпроводница исполняет гимн Украины для пассажиров во время полета. Таким образом стюардесса поздравила украинцев с Днем Независимости.