Меладзе розкрив справжню причину розлучення брата з Брежнєвою

Російський співак Валерій Меладзе розповів, через що насправді зруйнувався шлюб його брата Костянтина з Вірою Брежнєвою. Виявилось, що причина криється не у різних політичних поглядах колишнього подружжя.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.
Після того, як стало відомо, що композитор і співачка більше не разом, користувачі мережі почали шукати причину їхнього розриву.
Костянтин Меладзе з Вірою Брежнєвою (фото: instagram.com/meladzemusic)
Одні вважали, що виною всьому зради чоловіка, інші ж говорили, що не зійшлися в політичній позиції.
Ні Віра, ні Костянтин не коментували своє розлучення, тож брат продюсера зробив це за них.
Валерій і Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)
"Ну, як можна придумати таку маячню?! Костя абсолютно аполітичний. У них своїх розбіжностей вистачає, сімейних", - розповів Валерій Меладзе.
За словами виконавця, який мовчить про війну в Україні, політичні розбіжності не могли стати причиною розриву експодружжя.
Артист також зазначив, що в їхній родині мали місце бути інші конфлікти, їх було більш ніж достатньо. Однак він вирішив не вдаватися в деталі цих непорозумінь і розбіжностей, залишивши їх без додаткових пояснень.
Нагадаємо, після розлучення Меладзе і Брежнєвої російські ЗМІ почали розганяти інформацію про те, що продюсер закрутив роман з молодою підопічною, екссолісткою гурту "ВІА Гра" Софією Тарасовою.
Софія Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)
Однак нещодавно дівчина спростувала ці чутки, опублікувавши світлини зі своїм бойфрендом.
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