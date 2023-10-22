Коханка Бекхема розкрила всю правду про його зради: "У його ліжку лежала модель"

Колишня асистентка і ймовірна коханка Девіда Бекхема Ребекка Лоос відреагувала на одкровення зіркового подружжя в новому документальному фільмі. Так, вона заявила, що не тільки з нею ексфутболіст зраджував своїй дружині.

Коханка Бекхема відреагувала на одкровення пари

За словами Ребекки, "Девід виставив себе бідолагою", але він нарешті має взяти на себе відповідальність.

"Оце все "бідний я"... Йому треба взяти на себе відповідальність. Він може говорити все, що завгодно. Я розумію, що йому потрібно зберегти імідж. Але він виставляє себе жертвою, а мене - брехункою, ніби ці всі історії я вигадала. Він натякає, що це саме я змусила Вікторію страждати", - сказала вона.

Ребекка Лоос (фото: instagram.com/rebeccaloosofficial)

Також Лоос заявила, що коханкою спортсмена була не лише вона.

"У мене задзвонив телефон. Це була Вікторія, яка не могла зв'язатися з Девідом. Я відповіла, що не знаю де він, але вона попросила його знайти і не класти слухавку. Я піднялася по сходах і побачила перед дверима у спальню його охоронців, сказала, що телефонує дружина і Девід вийшов. За його спиною я побачила модель, яка лежала на ліжку. Це було так боляче, я подумала тоді, що він дурень", - поділилася жінка.

Девід Бекхем з дружиною (фото: instagram.com/davidbeckham)

Ребекка також додала, що це Девід активно проявляв ініціативу до неї, хоча сам Бекхем наголошує на тому, що це вона його спокусила.

"Він любив вивчати іспанську культуру, їжу. Пам'ятаю, як колись я вивозила його в багажнику своєї автівки з готелю, який "заблокували" журналісти та шанувальники. Він хотів подивитися на Мадрид. Потім у нього виникла "м'яка залежність" до мене - він намагався тримати мене за руку, поки ніхто не бачить. Він виділив мене, змусив почуватися особливою. Спочатку це був дружній флірт, який переріс у щось сексуальне", - поділилася жінка.

Девід Бекхем з дружиною (фото: instagram.com/davidbeckham)