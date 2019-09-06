Без Меладзе: экс-"ВИА Гра" порвала с продюссером

Бывшая участница популярной украинской группы ВИА-Гры, входившая в один из самых звездных составов коллектива - Альбина Джанабаева, приняла решение прекратить сотрудничество с Константином Меладзе.

С продюссером, который также является родным братом супруга Джанабаевой, Валерия Меладзе, певица сотрудничала еще со времен "ВИА Гры", а позже продолжила работать, будучи сольной исполнительницей.

Кроме того, Джанабаева пишет, что с февраля 2018 года плотно сотрудничает с продюсерской компанией "Goldenlook".

Альбина Джанабаева на своей Instagram-странице поблагодарила Меладзе за ценный опыт, полученный в составе ВИА Гры.

"Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! А главное узнать себя с новой стороны. Я благодарна тем годам... и Константину Меладзе. Безмерно уважаю!" - написала певица.

Альбина Джанабаева из "ВИА Гры" разорвала контракт с Константином Меладзе (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Стоит отметить, что супруг Джанабаевой, певец Валерий Меладзе никаких комментариев относительно решения Альбины не давал.

Многие подписчики пожелали Джанабаевой удачи и пожелали достичь новых высот в певческой карьере, которых она добьется и без Константина Меладзе.

"Сильная, трудолюбивая, целеустремленная! Справедливая, не завистливая!Слава Богу, все нормально. Песни замечательные! Счастья, любви, удачи, успехов!" - пожелала одна из поклонниц.

"Альбина, а ведь после ухода реально стало все лучше... Хочешь, день и ночь... Пускай Верке пишет одну и ту же мелодию, а вы найдете своего автора! Только побольше бы вам раскрутки песен и будет все супер!" - написала подписчица.

Скрин: instagram.com/albinadzhanabaeva)

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