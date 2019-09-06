Екс-"ВІА-Гра" пішла від Меладзе, але подякувала за досвід

Колишня учасниця популярної української групи "ВІА-Гра", що входила в один з найбільш зоряних складів колективу - Альбіна Джанабаєва, прийняла рішення припинити співпрацю з Костянтином Меладзе.

З продюсером, який також є рідним братом чоловіка Джанабаєвої, Валерія Меладзе, співачка співпрацювала ще з часів "ВІА Гри", а пізніше продовжила працювати, будучи сольною виконавицею.

Крім того, Джанабаєва пише, що з лютого 2018 року тісно співпрацює з продюсерскою компанією "Goldenlook".

Альбіна Джанабаєва на своїй Instagram-сторінці подякувала Меладзе за цінний досвід, отриманий в складі ВІА Гри.

"Це дало мені можливість розширити своє коло новими авторами, знайти однодумців і свою команду! А головне, пізнати себе з нової сторони. Я вдячна тим рокам... і Костянтину Меладзе. Безмірно поважаю!" - написала співачка.

Альбіна Джанабаєва з "ВІА Гри" розірвала контракт з Костянтином Меладзе (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Варто відзначити, що чоловік Джанабаєвої, співак Валерій Меладзе жодних коментарів щодо рішення Альбіни не давав.

Багато підписників побажали Джанабаєвій удачі побажали досягти нових висот у співочій кар'єрі, яких вона доб'ється і без Костянтина Меладзе.

"Сильна, працьовита, цілеспрямована! Справедлива, не заздрісна! Слава Богу, все нормально. Пісні чудові! Щастя, любові, удачі, успіхів!" - побажала одна з прихильниць.

"Альбіна, але ж після відходу реально стало все краще... Хочеш, день і ніч... Нехай Вєрці пише одну і ту ж мелодію, а ви знайдете свого автора! Тільки побільше б вам розкрутки пісень і буде все супер!" - написала підписниця.

Скрін: instagram.com/albinadzhanabaeva)

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