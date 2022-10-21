Мексиканська закуска вдома: готуємо хрусткі та соковиті начос

21 жовтня святкують Міжнародний день найпопулярнішої мексиканської закуски - начос. Вона чудово доповнить стіл для гостей, а ще створить домашню атмосферу під перегляд фільмів із коханою людиною.
Styler не бачить приводів не пригостити начосами своїх домашніх, тому починаємо готувати!
Начос - це перш за все чипси з кукурудзяної муки. Однак їх доповнюють різноманітними добавками та соусами.
Щоб приготувати чипси начос, вам знадобиться:
З'єднайте разом борошно та окріп і замішайте тісто. Влийте туди олію, додайте сіль і паприку, і знову добре перемішайте до однорідної консистенції. Важливо зробити це так, щоб тісто було без грудочок.
На деко, вистелене папером, тонко викладіть тісто. Розріжте ножем на рівні трикутники. Це класична форма начос.
Запікайте чипси в духовці, нагрітій до температури 160 градусів у режимі конвекції 15-20 хвилин, і готово.
Нам знадобиться:
До фаршу додайте крупно нарізану цибулю. Обсмажте суміш на пательні з соусом. Після цього викладіть фарш на деко, додайте зелень, сир і кукурудз, томати та перець.
Усе це гарно перемішайте і випікайте в духовці 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Коли дістанете, перемішайте ще раз і присипте зверху сиром. Знову поставте запікатися на кілька хвилин, щоб утворилася золотава скоринка.
Смакуйте разом із начос та улюбленими напоями!
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