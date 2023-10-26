Механік із 50-річним стажем назвав дієвий спосіб економити паливо в авто
Досвідчений автомеханік зі США Скоті Кілмер розповів, що водії авто роблять три поширені помилки, які збільшують витрати бензину вдвічі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал Скотті Кілмера.
Як заощадити на паливі
За словами впливового автомобільного експерта Скотті Кілмера, який має за плечима більш ніж 55-річний досвід роботи, водіям слід слідкувати за тиском у шинах та повітряним фільтром, якщо вони хочуть заощадити на бензині.
"Якщо ви не хочете збільшити витрати бензину, не використовуйте шахрайські гаджети, а скористайтеся порадами, які я вам даю", - сказав Скоті.
Кілмер попередив, що зараз продається багато пристроїв, що обіцяють зменшити витрати бензину, що, за його словами, є повним "розводом".
На щастя, є простіші та ефективніші способи заощадити на витраті бензину, які в довгостроковій перспективі принесуть набагато більше користі для автомобілів.
За словами Кілмера, серед реальних речей, які ви можете зробити для збільшення витрати бензину, це стежити за тиском у шинах.
"Переконайтеся, що тиск у ваших шинах правильний, якщо він неправильний, шина матиме надто велике тертя, що призведе до збільшення витрати бензину", - повідомив експерт.
Другим і не менш важливим фактором є догляд за повітряним фільтром, який слід регулярно чистити, щоб забезпечити надходження достатньої кількості повітря у двигун.
"Не використовуйте брудний повітряний фільтр", - радить механік.
Крім того, водіям слід приділяти увагу використанню свого автомобіля на помірній швидкості. Чим швидше обертається ваш двигун, тим більше палива він витрачає.
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