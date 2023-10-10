Механік із 50-річним стажем назвав три марки доступних авто, які прослужать вам довго

Оскільки ціни на нові автомобілі з кожним днем продовжують зростати, механік Скотті Кілмер порекомендував три доступні моделі, які добре сконструйовані та надійні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube- блогера та експерта з машин.

Що потрібно знати

Скотті Кілмер порадив водіям розглянути три доступні моделі, якщо вони планують купувати новий автомобіль.

Скотті, який займається машинами вже 56 років, регулярно публікує відеоролики на своїх сторінках у соціальних мережах, щоб інформувати глядачів про те, як не витрачати величезні гроші на ремонт, а вибирати хороші авто.

Які три авто рекомендує механік

У недавньому відео Скотті сказав, що автомобілістам, які бажають купити новий пікап, слід звернути увагу на Chevrolet Colorado через його високу якість збірки.

"Як ви чуєте, це не консервна банка, це досить міцна машина. На рамі немає ніякої іржі, і подивіться, наскільки вона блискуча. Але, мабуть, ще цікавіші за шини, це оригінальні шини. Очевидно, вони не економлять на їхній якості", – повідомив експерт.

Скотті зауважив, що ціна на Chevrolet Colorado зазвичай вища, ніж на Toyota Tacoma. За його словами, багато дилерських центрів продають Colorados дешевше, спонукаючи автомобілістів шукати кращі пропозиції. Скотті також підкреслив, що Chevrolet Colorado - це проста машина з меншою кількістю функцій, а це означає, що у нього менше деталей, які можуть вийти з ладу.

Водіям, які планують придбання нового кросовера, експерт радить зупинити свій вибір на Mazda CX-30. Це чудове співвідношення ціни та якості.

"А якщо ми заглянемо під капот, то побачимо там чотирициліндровий двигун об'ємом 2,5 літри. Це дуже добре", - сказав механік.

Нарешті, Скотті показав підписникам Ford F-150 1995 випуску, заявивши, що автомобілісти, яким потрібна машина на довгі роки, будуть задоволені покупкою.