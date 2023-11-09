MEGOGO MUSIC AWARDS: список претендентів на звання найкращих артистів року

Українці можуть проголосувати за найкращих представників музичної індустрії року в рамках другої премії MEGOGO MUSIC AWARDS від альтернативного музичного каналу MEGOGO LIVE.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт премії.

Так, до 30 листопада всі прихильники української музики мають змогу приєднатися до онлайн-голосування за посиланням та визначити переможців у наступних номінаціях:

Поп-артист/-ка року

VOLODYMYR DANTES

KOLA

TVORCHI

DOROFEEVA

JERRY HEIL

KADNAY

ROXOLANA

ADAM

LIDA LEE

ХРИСТИНА СОЛОВІЙ

LIDA LEE (фото: instagram.com/lidalee_official)

KADNAY (фото: instagram.com/k.a.d.n.a.y)

TVORCHI (фото: instagram.com/tvorchi_official)

Нова хвиля попмузики

YAKTAK

GOLUBENKO

ENLEO

PARFENIUK

STASYA

DOVI

DEMCHUK

SHUMEI

NICHKA

KRYLATA

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

SHUMEI (фото: instagram.com/shumei.music)

DOVI (фото: instagram.com/dovi.music.ua)



Альтернативний/інді-артист/-ка року

ПАЛІНДРОМ

ТОНКА

TEMBER BLANHE

LELY45

ЦИФЕРБЛАТ

ЮЛЯ ЮРІНА

THE USLEEPING

LATEXFAUNA

ANDRII BARMALII

THEKOMA

LELY45 (фото: instagram.com/lely45)

TEMBER BLANHE (фото: instagram.com/temberblanche)

Нова хвиля альтернативної/інді-музики

SADSVIT

СТРУКТУРА ЩАСТЯ

TERY

LOVE, MARY

ДІТИ ІНЖЕНЕРІВ

ALICE CHANGE

TUMAZAR

THE CURLY

MOLODI

VIORIA

THE CURLY (фото: instagram.com/thecurlyyyy)

VIORIA (фото: instagram.com/vioria.a)

Хіп-хоп артист/-ка року

KRECHET

OTOY

ALYONA ALYONA

РОМА МАЙК

МІША ПРАВИЛЬНИЙ

ТИСК

PVNCH

ГОНЯ

ZBARASKI

KALUSH

KRECHET (фото: instagram.com/krechet_official)

OTOY (фото:instagram.com/otoysounds)

Нова хвиля хіп-хопу

GUNNA CHORNA

OI FUSK

НЕСТОР

SANTORIN

KUTOVYI

FREAKY SIREN

NIA BARBIА

AVEKUCHER

SAGE

DRUD

KUTOVYI (фото: instagram.com/oleksandr.kutovyi)

SAGE (фото: instagram.com/sageenough)

Кліп року

LATEXFAUNA - MASANDRA

OI FUSK & PAAT. - ЛОГОС

СТАСІК - ГЕРОЇ ВМИРАЮТЬ

РОМА МАЙК Х ВОХА - ВЄТЄРОК

ANDRII BARMALII - Я НОРМАЛЬНО

OTOY - ШУКАЛИ ВЧОРА

VOLODYMYR DANTES - ЧУЄШ

ЦИФЕРБЛАТ - ДИСКО-ФАНКО

DOROFEEVA - КОХАЮ, АЛЕ НЕ ЗОВСІМ

ONUKA - PEREMOHA

Альбом року

ONUKA - ROOM

LELY45 - ВСІ ДІВЧАТА ХОРОШІ

SADSVIT - НЕОНОВА МРІЯ

TERY - ТЕПЛИЙ СНІГ

TEMBER BLANCHE - ТИ ЛИШ ЛЮДИНА

ПАЛІНДРОМ - НАЙЛІПШІ ПИТАННЯ СОБІ

ЮЛЯ ЮРІНА - РЕФЛЕКСІЯ

OTOY - НЕДОВГОТРИВАЛІ ВІДНОСИНИ

ЦИФЕРБЛАТ - ПЕРЕТВОРЕННЯ

МАРІЯ КВІТКА - ДАЙ СЕРЦЮ ВОЛЮ

Мініальбом року

ТОНКА - ЗАГУБЛЕНУ ВЕСНУ

KOLA - МУЗИЧНИЙ ЩОДЕННИК. ЧАСТИНА 1

KLAVDIA PETRIVNA - БЕРЕЖИ МЕНЕ

PHIL IT – ПРОЛОГ

THEKOMAKOMA - МАЙБУТНІЙ АЛЬБОМ

TVORCHI - HEART OF STEEL

THE CURLY - СУМНІВНА ТЕРАПІЯ

SAD NOVELIST, СТРУКТУРА ЩАСТЯ - БЛИЖЧЕ

VIORIA - УРОКИ ФЛІРТУ

РОМА МАЙК - NEW ERA

Колаба року

NAZVA - НА ДНО FT. KRUTЬ

PHIL IT & LOVE, MARY - ДУМИ

TO ETERNITY & OTOY - ПОЖЕЖА

SADSVIT FEAT. LELY45 - АВТОМАГІСТРАЛІ

YAKTAK & KOLA - ПОРІЧКА

SHUMEI X ZLATA OGNEVICH - БУРЕВІЯМИ

САША ЧЕМЕРОВ, МІША ПРАВИЛЬНИЙ - ОБІЙМИ (FEAT. КУЛЬТУРНИЙ ДЕСАНТ)

KALUSH & JERRY HEIL - СТІНИ

KOLA & ADAM - ЗОРЕПАДИ

OTOY & THE CURLY - ЖАРПТИЦЯ

Етнофольк-артист/-ка року

NAZVA

МАРІЯ КВІТКА

ЮЛЯ ЮРІНА (ПРОГРАМА "ҐВАРА")

KOZAK SIROMAHA

KALUSH ORCHESTRA

ONUKA

FIЇNKA

STASYA

THE LAZY JESUS (ПРОЄКТ UA TRIBAL)

Що відомо про премію

Премія MEGOGO MUSIC AWARDS заснована під час повномасштабного вторгнення Росії з метою популяризації сучасної української музики та пошуку нових імен.

"Вже вдруге ми збираємо українську музичну індустрію та її прихильників, щоб заохочувати творчий розвиток та знайомити гравців ринку. Живучи та працюючи в Україні, сьогодні ми є творцями новітньої історії й культури, тому важливо нагороджувати кращих та визначати вектор розвитку галузі. Цього року ми трансформували деякі номінації, а також - додали професійне журі, до складу якого увійшли фахівці музичної індустрії, які разом із редакцією музичного каналу MEGOGO LIVE сформували лонгліст та шортліст премії", - коментують організатори.

Переможцями минулорічної премії стали: Артем Пивоваров, KOLA, SKOFKA, DOROFEEVA, SadSvit, Lely45, Ed Sheeran feat. Антитіла, KOLABA, а спеціальну відзнаку “За внесок у розвиток та популяризацію української музики” здобули Jamala, Kalush Orchestra та Артем Пивоваров.