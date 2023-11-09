MEGOGO MUSIC AWARDS: список претендентів на звання найкращих артистів року
Українці можуть проголосувати за найкращих представників музичної індустрії року в рамках другої премії MEGOGO MUSIC AWARDS від альтернативного музичного каналу MEGOGO LIVE.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт премії.
Так, до 30 листопада всі прихильники української музики мають змогу приєднатися до онлайн-голосування за посиланням та визначити переможців у наступних номінаціях:
Поп-артист/-ка року
- VOLODYMYR DANTES
- KOLA
- TVORCHI
- DOROFEEVA
- JERRY HEIL
- KADNAY
- ROXOLANA
- ADAM
- LIDA LEE
- ХРИСТИНА СОЛОВІЙ
LIDA LEE (фото: instagram.com/lidalee_official)
KADNAY (фото: instagram.com/k.a.d.n.a.y)
TVORCHI (фото: instagram.com/tvorchi_official)
Нова хвиля попмузики
- YAKTAK
- GOLUBENKO
- ENLEO
- PARFENIUK
- STASYA
- DOVI
- DEMCHUK
- SHUMEI
- NICHKA
- KRYLATA
YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
SHUMEI (фото: instagram.com/shumei.music)
DOVI (фото: instagram.com/dovi.music.ua)
Альтернативний/інді-артист/-ка року
- ПАЛІНДРОМ
- ТОНКА
- TEMBER BLANHE
- LELY45
- ЦИФЕРБЛАТ
- ЮЛЯ ЮРІНА
- THE USLEEPING
- LATEXFAUNA
- ANDRII BARMALII
- THEKOMA
LELY45 (фото: instagram.com/lely45)
TEMBER BLANHE (фото: instagram.com/temberblanche)
Нова хвиля альтернативної/інді-музики
- SADSVIT
- СТРУКТУРА ЩАСТЯ
- TERY
- LOVE, MARY
- ДІТИ ІНЖЕНЕРІВ
- ALICE CHANGE
- TUMAZAR
- THE CURLY
- MOLODI
- VIORIA
THE CURLY (фото: instagram.com/thecurlyyyy)
VIORIA (фото: instagram.com/vioria.a)
Хіп-хоп артист/-ка року
- KRECHET
- OTOY
- ALYONA ALYONA
- РОМА МАЙК
- МІША ПРАВИЛЬНИЙ
- ТИСК
- PVNCH
- ГОНЯ
- ZBARASKI
- KALUSH
KRECHET (фото: instagram.com/krechet_official)
OTOY (фото:instagram.com/otoysounds)
Нова хвиля хіп-хопу
- GUNNA CHORNA
- OI FUSK
- НЕСТОР
- SANTORIN
- KUTOVYI
- FREAKY SIREN
- NIA BARBIА
- AVEKUCHER
- SAGE
- DRUD
KUTOVYI (фото: instagram.com/oleksandr.kutovyi)
SAGE (фото: instagram.com/sageenough)
Кліп року
- LATEXFAUNA - MASANDRA
- OI FUSK & PAAT. - ЛОГОС
- СТАСІК - ГЕРОЇ ВМИРАЮТЬ
- РОМА МАЙК Х ВОХА - ВЄТЄРОК
- ANDRII BARMALII - Я НОРМАЛЬНО
- OTOY - ШУКАЛИ ВЧОРА
- VOLODYMYR DANTES - ЧУЄШ
- ЦИФЕРБЛАТ - ДИСКО-ФАНКО
- DOROFEEVA - КОХАЮ, АЛЕ НЕ ЗОВСІМ
- ONUKA - PEREMOHA
Альбом року
- ONUKA - ROOM
- LELY45 - ВСІ ДІВЧАТА ХОРОШІ
- SADSVIT - НЕОНОВА МРІЯ
- TERY - ТЕПЛИЙ СНІГ
- TEMBER BLANCHE - ТИ ЛИШ ЛЮДИНА
- ПАЛІНДРОМ - НАЙЛІПШІ ПИТАННЯ СОБІ
- ЮЛЯ ЮРІНА - РЕФЛЕКСІЯ
- OTOY - НЕДОВГОТРИВАЛІ ВІДНОСИНИ
- ЦИФЕРБЛАТ - ПЕРЕТВОРЕННЯ
- МАРІЯ КВІТКА - ДАЙ СЕРЦЮ ВОЛЮ
Мініальбом року
- ТОНКА - ЗАГУБЛЕНУ ВЕСНУ
- KOLA - МУЗИЧНИЙ ЩОДЕННИК. ЧАСТИНА 1
- KLAVDIA PETRIVNA - БЕРЕЖИ МЕНЕ
- PHIL IT – ПРОЛОГ
- THEKOMAKOMA - МАЙБУТНІЙ АЛЬБОМ
- TVORCHI - HEART OF STEEL
- THE CURLY - СУМНІВНА ТЕРАПІЯ
- SAD NOVELIST, СТРУКТУРА ЩАСТЯ - БЛИЖЧЕ
- VIORIA - УРОКИ ФЛІРТУ
- РОМА МАЙК - NEW ERA
Колаба року
- NAZVA - НА ДНО FT. KRUTЬ
- PHIL IT & LOVE, MARY - ДУМИ
- TO ETERNITY & OTOY - ПОЖЕЖА
- SADSVIT FEAT. LELY45 - АВТОМАГІСТРАЛІ
- YAKTAK & KOLA - ПОРІЧКА
- SHUMEI X ZLATA OGNEVICH - БУРЕВІЯМИ
- САША ЧЕМЕРОВ, МІША ПРАВИЛЬНИЙ - ОБІЙМИ (FEAT. КУЛЬТУРНИЙ ДЕСАНТ)
- KALUSH & JERRY HEIL - СТІНИ
- KOLA & ADAM - ЗОРЕПАДИ
- OTOY & THE CURLY - ЖАРПТИЦЯ
Етнофольк-артист/-ка року
- NAZVA
- МАРІЯ КВІТКА
- ЮЛЯ ЮРІНА (ПРОГРАМА "ҐВАРА")
- KOZAK SIROMAHA
- KALUSH ORCHESTRA
- ONUKA
- FIЇNKA
- STASYA
- THE LAZY JESUS (ПРОЄКТ UA TRIBAL)
Що відомо про премію
Премія MEGOGO MUSIC AWARDS заснована під час повномасштабного вторгнення Росії з метою популяризації сучасної української музики та пошуку нових імен.
"Вже вдруге ми збираємо українську музичну індустрію та її прихильників, щоб заохочувати творчий розвиток та знайомити гравців ринку. Живучи та працюючи в Україні, сьогодні ми є творцями новітньої історії й культури, тому важливо нагороджувати кращих та визначати вектор розвитку галузі. Цього року ми трансформували деякі номінації, а також - додали професійне журі, до складу якого увійшли фахівці музичної індустрії, які разом із редакцією музичного каналу MEGOGO LIVE сформували лонгліст та шортліст премії", - коментують організатори.
Переможцями минулорічної премії стали: Артем Пивоваров, KOLA, SKOFKA, DOROFEEVA, SadSvit, Lely45, Ed Sheeran feat. Антитіла, KOLABA, а спеціальну відзнаку “За внесок у розвиток та популяризацію української музики” здобули Jamala, Kalush Orchestra та Артем Пивоваров.
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