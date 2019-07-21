Меган Маркл на выборах: в сети вспомнили, как голосовала герцогиня

Меган Маркл, которая до замужества с принцем Гарри была гражданкой США, также участвовала в президентских выборах. В день парламентских выборов в Украине, которые проходят сегодня, 21 июля, в сети вспомнили, за кого отдала свой голос герцогиня Сассекская еще до получения этого титула. Как сообщается, Меган всегда была идеологической противницей Дональда Трампа.

Еще в 2016 году во время президентских выборов актриса не поддержала Дональда, более того, она выступала с активной критикой его действий и политики. Дело в том, что герцогиня Сассекская в 2016 году призналась, что эмигрирует в Канаду, если Дональд Трамп выиграет президентские выборы. Она голосовала за его конкурентку Хиллари Клинтон. На это американский президент вежливо пожелал ей успехов. В интервью The Nightly Show Меган назвала Трампа женоненавистником и человеком, который разрушает общество.

"Не думал, что она из этих, злобных", - заявил Трамп в недавнем интервью The Sun. Но как оказалось, Дональд не собирался грубить герцогине Сассекской. Он имел в виду совсем другое, о чем и рассказал в интервью во время своего трехдневного официального визита в Великобританию. Встретившись в музее Churchill War Rooms, Дональд и Пирс проговорили 33 минуты, успев за это время обсудить несколько важных и острых тем. Помимо политики, Пирс добился ответа президента и на другие вопросы о его взаимоотношениях с королевской семьей.

Меган Маркл на выборах - за кого голосовала герцогиня (коллаж РБК-Украина)

Что касается конфликта с Меган Маркл, то Трамп уточнил значение своих слов.

"Журналисты тогда передали мне ее слова, которые, впрочем, были записаны на камеру. И я ответил: "Ну, не знал, что она злобная". Я не имел в виду черту ее характера, я лишь сказал, что не знал, что она злобная по отношению ко мне. И это правда. И на самом деле, она имеет на это право. Но это не значит, что я отношусь к ней так же в ответ - совсем наоборот. Вы знаете, она проделывает отличную работу, надеюсь, она наслаждается своей новой жизнью... Думаю, она на самом деле очень милая", - заявил президент США.

Следует отметить, что Меган Маркл имеет украинские корни, и если бы могла голосовать в Украине, скорее всего голосовала бы за кандидата той партии, политика которой совпадает с политикой Хиллари Клинтон.

Напомним, ранее мы писали, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон, между которыми нередко возникали конфликты, попали в поле обозрения эксперта, который выявил по почерку отличительные черты герцогинь.