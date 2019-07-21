Меган Маркл на виборах: у мережі згадали, як голосувала герцогиня

Меган Маркл, яка до заміжжя з принцом Гаррі була громадянкою США, також брала участь у президентських виборах. В день парламентських виборів в Україні, які проходять сьогодні, 21 липня, в мережі згадали, за кого віддала свій голос герцогиня Сассекська ще до отримання цього титулу. Як повідомляється, Меган завжди була ідеологічною противницею Дональда Трампа.

Ще в 2016 році під час президентських виборів актриса не підтримала Дональда, більш того, вона виступала з активною критикою його дій і політики. Справа в тому, що герцогиня в 2016 році зізналася, що емігрує до Канади, якщо Дональд Трамп виграє президентські вибори. Вона голосувала за його конкурентку Хілларі Клінтон. На це американський президент чемно побажав їй успіхів. В інтерв'ю The Nightly Show Меган назвала Трампа жінконенависником і людиною, яка руйнує суспільство.

"Не думав, що вона з цих злісних", - Трамп заявив в недавньому інтерв'ю The Sun. Але як виявилося, Дональд не збирався грубити герцогині Сассекській. Він мав на увазі зовсім інше, про що і розповів в інтерв'ю під час свого триденного офіційного візиту до Великобританії. Зустрівшись в музеї Churchill War Rooms, Дональд і Пірс проговорили 33 хвилини, встигнувши за цей час обговорити кілька важливих і гострих тем. Крім політики, Пірс добився відповіді президента і на інші запитання про його взаємини з королівською родиною.

Меган Маркл на виборах - за кого голосувала герцогиня (колаж РБК-Україна)

Що стосується конфлікту з Меган Маркл, то Трамп уточнив значення своїх слів.

"Журналісти тоді передали мені її слова, які, втім, були записані на камеру. І я відповів: "Ну, не знав, що вона злісна". Я не мав на увазі рису її характеру, я лише сказав, що не знав, що вона злісна по відношенню до мене. І це правда. І на насправді, вона має на це право. Але це не означає, що я ставлюся до неї так само у відповідь - зовсім навпаки. Ви знаєте, вона робить відмінну роботу, сподіваюся, вона насолоджується своїм новим життям... Думаю, вона насправді дуже мила", - заявив президент США.

Слід зазначити, що Меган Маркл має українські коріння, і якби могла голосувати в Україні, швидше за все голосувала за кандидата тієї партії, політика якої збігається з політикою Хілларі Клінтон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон, між якими нерідко виникали конфлікти, потрапили в поле огляду експерта, який виявив за почерком відмінні риси герцогинь.