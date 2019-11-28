Меган Маркл во второй раз станет мамой: что известно

Меган Маркл планирует вскоре во второй раз стать мамой. При этом рожать она собирается не в Великобритании, где увидел свет первенец герцогини. О планах Меган на беременность и роды в родных Штатах, пишут западные таблоиды.

Так, в DailyMail сообщается, что герцоги Сассекские начали задумываться о пополнении уже через полгода после рождения Арчи. А поскольку первая беременность Меган проходила под постоянным давлением британских СМИ, она решила сбежать от всех в родной Лос-Анджелес.

Инсайдеры рассказывают, что Маркл уже поделилась с близкими планами на пополнение в семье. Она сказала, что вдали от родных и друзей чувствовала себя очень одиноко и некомфортно в этот особенный для каждой женщины период.

Меган Маркл и принц Гарри (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Тем временем, букмекеры уже по полной принимают ставки на второго ребенка Меган и Гарри. И с наибольшей вероятностью радостным событием они поделятся уже в феврале.

На второго ребенка намекал недавно и принц Гарри. Так, по сообщению Harper's Bazaar, герцог во время встречи с семьями военнослужащих интересовался, как это, воспитывать двоих детей.

К слову, по некоторым данным, королева Елизавета II дала добро на брак Гарри с Меган лишь при условии, что они подарят ей троих правнуков.