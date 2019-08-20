Меган Маркл восхитила мотивирующей цитатой

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали в Instagram мотивирующую цитату. Герцогиня Сассекская с мужем поделились с фанатами словами, сказанными знаменитым английским архиепископом Десмонадом Туту.

Представители королевской семьи выложили картинку, на которой написана цитата активного борца с апартеидом и лауреата Нобелевской премии мира 1984 года.

"Творите хотя бы каплю добра там, где вы находитесь. Если все эти капельки потом собрать вместе, то они заполонят мир", - гласит надпись.

Цитата на странице Меган Маркл и принца Гарри в Instagram (instagram.com/sussexroyal)

Пользователи социальных сетей высоко оценили старания Меган Маркл и Гарри. Многие поклонники королевской четы называют этот пост "вдохновляющей и мотивирующей цитатой дня".

Пусть Господь продолжает благословлять, защищать и возвышать вас. Мы любим и ценим ваши усилия. Никогда не позволяйте никаким ненавистникам разрушать ваш союз, мы с вами!

Спасибо за такие слова! Мой день станет лучшим после этого!

Спасибо, Меган и Гарри, за добрые слова!

Отлично сказано!

Интересно, что Меган Маркл и ее муж частенько публикуют высказывания людей, чье мнение они ценят. Например, не так давно на их официальной странице в Instagram появились слова принцессы Дианы - мамы принца Гарри.

Цитата на странице Меган Маркл и принца Гарри в Instagram (instagram.com/sussexroyal)

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл и принца Гарри уличили во лжи.