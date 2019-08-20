Меган Маркл захопила мотивуючою цитатою

Меган Маркл і принц Гаррі опублікували в Instagram мотивуючу цитату. Герцогиня Сассекська з чоловіком поділилися з фанатами словами, сказаними знаменитим англійським архієпископом Десмонадом Туту.

Представники королівської сім'ї виклали картинку, на якій написана цитата активного борця з апартеїдом і лауреата Нобелівської премії миру 1984 року.

"Творіть хоча б краплю добра там, де ви знаходитесь. Якщо всі ці крапельки потім зібрати разом, то вони заполонять світ", - свідчить напис.

Цитата на сторінці Меган Маркл і принца Гаррі в Instagram (instagram.com/sussexroyal)

Користувачі соціальних мереж високо оцінили старання Меган Маркл і Гаррі. Багато шанувальників королівської пари називають цей пост "надихаючою і мотивуючою цитатою дня".

Нехай Господь продовжує благословляти, захищати і надихати вас. Ми любимо і цінуємо ваші зусилля. Ніколи не дозволяйте ніяким ненависникам руйнувати ваш союз, ми з вами!

Дякую за такі слова! Мій день стане кращим після цього!

Спасибі, Меган і Гаррі, за добрі слова!

Відмінно сказано!

Цікаво, що Меган Маркл і її чоловік частенько публікують висловлювання людей, чию думку вони цінують. Наприклад, не так давно на їх офіційній сторінці в Instagram з'явилися слова принцеси Діани - мами принца Гаррі.

Цитата на сторінці Меган Маркл і принца Гаррі в Instagram (instagram.com/sussexroyal)

Раніше ми писали про те, що Меган Маркл і принца Гаррі викрили у брехні.