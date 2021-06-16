Меган Маркл тайно прилетит в Лондон: названа грустная причина

Событие запланировано на 1 июля. Статую Дианы сделали по заказу ее сыновей, которые также должны будут присутствовать на церемонии. И если с Уильямом все понятно, то Гарри пока не дал официального подтверждения.

Ранее эксперты высказывали мнения, что герцог Сассекский может не решиться приехать после скандальных интервью, в которых много камней полетело в огород королевской семьи. А рождение дочери может стать отличной отговоркой, почему Гарри не будет.

При этом многие все же рассчитывают, что Меган и Гарри будут, ведь их отсутствие позволит Кейт Миддлтон и принцу Уильяму быть в центре внимания в этот день. Чего Сассеки допустить не могут.

Новорожденную Лилибет Диану супруги собираются оставить в Лос-Анджелесе с няней. А двухлетнего Арчи может взять с собой.