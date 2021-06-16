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Меган Маркл тайно прилетит в Лондон: названа грустная причина

Автор: Светлана Мащенко

Меган Маркл собирается тайно прилететь в Лондон, чтобы присутствовать на открытии памятника своей покойной свекрови - принцессы Дианы. Статую погибшей в автокатастрофе матери принцев Гарри и Уильяма установят в честь 60 лет с дня ее рождения возле Кенсингтонского дворца.

Об этом пишет Radar.

Событие запланировано на 1 июля. Статую Дианы сделали по заказу ее сыновей, которые также должны будут присутствовать на церемонии. И если с Уильямом все понятно, то Гарри пока не дал официального подтверждения.

Ранее эксперты высказывали мнения, что герцог Сассекский может не решиться приехать после скандальных интервью, в которых много камней полетело в огород королевской семьи. А рождение дочери может стать отличной отговоркой, почему Гарри не будет.

При этом многие все же рассчитывают, что Меган и Гарри будут, ведь их отсутствие позволит Кейт Миддлтон и принцу Уильяму быть в центре внимания в этот день. Чего Сассеки допустить не могут.

Новорожденную Лилибет Диану супруги собираются оставить в Лос-Анджелесе с няней. А двухлетнего Арчи может взять с собой.

Напомним, что 4 июня Меган Маркл во второй раз стала мамой, родив девочку. Малышку назвали Лилибет Диана - в честь королевы Елизаветы и матери принца Гарри.

Позже СМИ сообщили, что королева Елизавета могла обидеться из-за такого имени.

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