RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Меган Маркл таємно прилетить до Лондона: названа сумна причина

Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл збирається таємно прилетіти до Лондона, щоб бути присутнью на відкритті пам'ятника своєї покійної свекрухи - принцеси Діани. Статую загиблої в автокатастрофі матері принців Гаррі і Вільяма встановлять на честь 60 років з дня її народження біля Кенсінгтонського палацу.

Про це пише Radar.

Подія запланована на 1 липня. Статую Діани зробили на замовлення її синів, які також мають бути присутніми на церемонії. І якщо з Вільямом все зрозуміло, то Гаррі поки не дав офіційного підтвердження.

Раніше експерти висловлювали думки, що герцог Сассекський може не зважитися приїхати після скандальних інтерв'ю, в яких багато каменів полетіло в город королівської сім'ї. А народження дочки може стати відмінною відмовкою, чому Гаррі не буде.

При цьому багато хто все ж розраховують, що Меган і Гаррі будуть, адже їх відсутність дозволить Кейт Міддлтон і принцу Вільяму бути в центрі уваги в цей день. Чого Сассеки допустити не можуть.

Новонароджену Лілібет Діану подружжя збирається залишити в Лос-Анджелесі з нянею. А дворічного Арчі може взяти з собою.

Нагадаємо, що 4 червня Меган Маркл вдруге стала мамою, народивши дівчинку. Маленьку назвали Лілібет Діана - на честь королеви Єлизавети і матері принца Гаррі.

Пізніше ЗМІ повідомили, що королева Єлизавета могла образитися через таке ім'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Меган Маркл