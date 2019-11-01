Меган Маркл стала настоящей проблемой для королевской семьи: в чем причина

Меган Маркл стала проблемой для Кенсингтонского дворца. И в этот раз причина не в репутации, частных перелетах, или же откровенном интервью. Герцогиня стала источником финансовых растрат из-за того, что по-прежнему является гражданкой США.

Уроженка солнечного Лос-Анджелеса Меган перебралась на туманный Альбион в ноябре 2017 года, после объявления помолвки с Гарри. Но и после свадьбы 19 мая 2018 года Меган не приняла британское "подданство", оставаясь гражданкой США, пишет Express.

Источники сообщили, что Меган планирует стать гражданкой Великобритании, но этот процесс является длительным.

А поскольку Меган является подданной Штатов, то она все еще обязана платить родине налоги от заработанных доходов, полученного наследства, подарков на определенную сумму, а также различных пособий.

Принц Гарри, Меган Маркл, Арчи Харрисон с Десмондом Туту (фото: instagram.com/sussexroyal)

Интересным является и тот факт, что налоговики из США могут попытаться запросить налог и с дохода супруга Меган - принца Гарри. Отметим, что герцог унаследовал от матери принцессы Дианы 17 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, любой доход, приписываемый их сыну Арчи Харрисону Маунтбаттен-Виндзору, также может облагаться налогом.

Учитывая, что 35-летний принц также получает деньги от своего отца принца Чарльза и бабушки королевы, их также могут втянуть в этот финансовый кошмар.

"Меган обязана подавать налоговую декларацию США и сообщать о любых иностранных счетах, активах на сумму более 200 000 долларов США (162 458 фунтов стерлингов) и подарках стоимостью более 15 797 долларов США (12 831,75 фунтов стерлингов)", - сказано в сообщении.

Меган Маркл и принц Гарри в Африке (фото: instagram.com/sussexroyal)

Королевская семья, как сообщается, наняла американских налоговых экспертов, чтобы помочь им ориентироваться в налоговой системе США.

Единственный способ избежать уплаты американских налогов Меган - это отказаться от гражданства США, как только она станет британским гражданином.

Тем не менее, даже если она сделает это, малыш Арчи будет по-прежнему нести ответственность за налоги США до 18 лет. Поскольку он родился в браке за границей с американским гражданином, который прожил в США в течение пяти лет.